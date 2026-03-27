【即時短評】羈押認罪、審理翻供 檢方辦案還搞「押人取供」？

台北市前副市長彭振聲、都市計畫委員會前執行秘書邵琇珮認罪證詞，被視為全案的關鍵，昨也獲法院宣告緩刑，但兩人在法院審理的說法與偵訊證詞不同，加上勘驗偵訊光碟，檢察官提及「不要當余文」，暗示彭作不利柯的指述，也讓檢方背上「押人取供」的罵名，程序正義遭嚴重質疑。

彭振聲身為時任都委會主委，在京華城案中位居重要角色，在看守所羈押近4個月，終認罪自白。去年7月1日，法院原定勘驗偵訊光碟的那一天，彭妻墜樓身亡，讓彭放聲痛哭痛罵檢察官，並透露會認罪是想「拚交保」讓妻子安心，一席話被認為要「豁出去」翻供。

法院勘驗彭振聲偵訊光碟，檢察官多次向彭提及余文、李述德，被控暗示彭咬出柯文哲，否則得自己承擔；彭反問檢「你現在要我說什麼」，不免令人質疑當時在押的彭擔心喪失交保機會，才會被迫認罪。

彭振聲在法院作證更稱，柯文哲無法介入、沒有指示京華城案，且他主持都委會認為京華城簽呈合法，是因檢方稱「陳情轉研議」是圖利，「既然檢察官說是圖利，我就認罪」，證詞一出令外界詫異。

雖彭振聲強調「沒有翻供」維持認罪答辯，但偵審說法大不同，讓人霧裡看花。不過，檢方利用羈押造成身心煎熬作為手段，再提供交保、減刑作為「優惠」，換取自白做為證據，相關證詞是否有證據能力，早已打上問號，又何嘗不被質疑是押人取供？

邵琇珮證詞可謂對柯文哲最為不利，法院也認定是汙點證人而減刑，她偵查提及「最大壓力是京華城要推動本案，要爭取樓地板面積」，但在法院作證時，她多次表示偵訊時用字遣詞「不太精準」，表明沒有受到壓力。

邵琇珮也說當初不認為京華城適法性有問題，更稱偵查中認罪是「思慮不周」、偵查時「一直被當賊看」，偵審證詞大相逕庭，檢方也再度挨轟不正訊問。

羈押不能作為手段，更不是檢方偵查的工具，押人取供、不正訊問都是對檢方最嚴厲的指控，以此方式取得的供詞有幾分是真，幾分是出自恐懼而被迫迎合的假話，真實性大打折扣。

沒有程序正義何來實質正義，威嚇迫使被告自白或不利陳述，除了侵害被告的人身自由，更動搖脆弱的司法公信力，尤其偵辦政治敏感案件，偵辦過程若不步步為營，把關每一道程序不出紕漏，反而將威逼利誘淡化為合理的偵訊技巧，恐讓司法威信蕩然無存。