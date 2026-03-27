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影／柯文哲涉貪案遭判17年 盧秀燕：司法不應該有政治力介入
台北市前市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城弊案，昨遭台北地院宣判犯貪汙收賄等罪，處17年徒刑、褫奪公權6年。台中市長盧秀燕今天表示，司法應該公正透明，不應該有政治力介入，更不應該朝野不同標準，司法受到人民信任，國家社會才會穩定。
盧秀燕補充，柯文哲被羈押之後，柯媽媽前陣子身體不太好，柯的妻子陳佩琪也很傷心；盧很關心柯媽媽與陳佩琪，也希望他們保重，唯有堅強才能幫助柯文哲。
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