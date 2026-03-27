影／柯文哲涉貪案遭判17年 盧秀燕：司法不應該有政治力介入

前民眾黨主席柯文哲昨(26)日在一審判決出爐後召開記者會，一張由《聯合報》攝影記者捕捉的照片在網路上迅速引發熱議。畫面中，因多重光源交錯，坐在一旁的黃國昌身影投射在柯文哲後方，形成視覺錯位效果，讓網紅四叉貓(劉宇)不禁在臉書分享，並戲稱「柯文哲已經變成黃國昌的形狀了！」

2026-03-27 11:12