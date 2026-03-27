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國台辦批柯文哲案是「綠色恐怖」 陸委會：不用企圖撈取統戰好處
台北地方法院今天依貪污等罪判處前台北市長柯文哲有期徒刑17年，大陸國台辦26日晚間批評賴政府大肆操弄司法打壓政治異己。陸委會隨後於當天晚上回應，不用中共指指點點，更不用企圖撈取統戰好處。
有關國台辦針對柯文哲案相關評論，陸委會26日晚間表示，中華民國的司法案件由司法機關獨立審判，不用中共指指點點，更不用企圖撈取統戰好處。
大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日晚間透過答記者問表示，「我們注意到了有關情況。賴清德當局為謀取政治私利，大肆操弄司法打壓政治異己，施行綠色恐怖，大搞順我者昌、逆我者亡的一套，已經激起島內（台灣內部）越來越多的民怨與反對。多行不義必自斃，其倒行逆施必遭台灣民眾反對和唾棄」。
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