柯文哲轟政治清算 卓榮泰嗆：質疑執政黨操控司法者 沒資格執政

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案一審遭判17年重刑後重批，這是司法淪為政治工具的清算。行政院長卓榮泰今天回嗆，任何質疑執政黨可以去操控司法的人，未來人民會知道，這些人或政黨就沒有資格成為執政黨。

柯文哲昨天表示，檢方沒查到任何錢流於私用，這是政治清算，「他們只需要創造一個政治上罪名」。柯文哲並說，「你們以為毀掉一個柯文哲、想為執政黨掃除將來選舉的障礙，但毀了一個柯文哲，還有千千萬萬的小草。」民眾黨要阻止司法繼續沉淪變政治工具，這場審判還沒有結束，自己絕對不會妥協，永遠不會向賴總統屈服。

對於柯文哲批評判決是政治操作，卓榮泰表示，任何質疑執政黨可以去操控司法的人，未來人民會知道，這些人或政黨就沒有資格成為執政黨。

卓榮泰說，民主時代，沒有執政黨可以操控司法案件，相信司法專業獨立審判，任何人能透過正當途徑申訴爭取個人該有的權益。