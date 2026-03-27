柯文哲遭重判17年 藍營點出上訴兩大焦點

民眾黨前主席柯文哲京華城、政治獻金等案一審被判17年徒刑，國民黨北市議員曾獻瑩今點出兩大上訴焦點，一是柯沒等行政法院的判決結果，就直接把威京集團主席沈慶京的陳情書交給都發局處理，二是法官認定收賄210萬元與圖利121億元不成正比。

議員曾獻瑩今天表示，判決認定有罪的重要基礎，在於京華城容積率案當時仍在行政訴訟中，未待判決結果出爐，柯文哲即將京華城的陳情案交辦都發局處理。此舉被法院認定為違背行政中立與正當程序。

他指出，判決中認定相關210萬元政治獻金是由威京集團提供資金，透過7名員工各自捐贈30萬元的方式交付，總計210萬元，並被視為收賄對價。雖然金流形式為政治獻金，但在時間點與決策過程的關聯下，被法院認定具有對價性，成為定罪的重要依據。

曾獻瑩強調，真正值得關注的是比例問題。判決認定的收賄金額為210萬元，但對應的圖利結果卻高達約121億元。這樣的數字落差，從對價關係來看，存在明顯不成比例的疑慮，也不太符合一般人認為的收賄對價比例。他認為，這將成為未來上訴的攻防焦點。