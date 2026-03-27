民進黨團：鼓勵柯文哲依法上訴 329號召上街戰場錯置

民眾黨前主席柯文哲京華城案、政治獻金案一審判17年徒刑，民眾黨將在3月29日號召民眾上街頭。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，鼓勵柯文哲按照法律程序上訴，若將不滿情緒拉到街頭對抗只會撕裂社會，動不動就上街頭更是戰場錯置 ，但還是尊重受憲法保障權利。

莊瑞雄指出，外界部分意見稱柯文哲昨天判決後，2028參選正副總統夢碎，這言之過早，固然一審判決10年以上無法參選正副總統，但後續二、三審若有不同判決，一審判決就不存在，要看的是2028登記參選期限前，是否仍停留在一審判決，所以是否夢碎還不一定，基於保障人權，都支持柯文哲依法上訴。

莊瑞雄說，京華城案、政治獻金案涉及公共利益，是司法專業審查案件，民眾黨若導入政治口水看待就會失焦，呼籲不要把法庭拉到街頭，這不僅對當事人不利，也讓外界認為是在對司法施壓，民眾黨應守住民主法治底線。