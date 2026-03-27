柯文哲貪污遭判17年指控操弄司法 卓榮泰批：沒資格成執政黨

行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、發言人李慧芝上午前往立法院備詢，會前受訪時被問及民眾黨前主席柯文哲貪污遭判17年指控民進黨操弄司法，卓榮泰表示，任何質疑執政黨可以去操控司法的人，未來人民會知道，這些人或政黨就沒有資格成為執政黨，在目前的民主時代，沒有一個執政黨能去操控所有的司法案件，「我們相信司法的專業，相信司法的獨立審判，也相信任何個人仍有機會透過法律正當途徑去申訴，或者去爭取他應有的權益」。

針對行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣外傳曾在經貿辦遭遇職場排擠，卓榮泰表示十分重視此事，已指示啟動事實釐清程序。卓榮泰非常不捨顏慧欣因病辭世，也感念顏慧欣長年貢獻與在台美關稅談判的付出。

鄭麗君會前被問行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣外傳曾在經貿辦遭遇職場排擠，數度哽咽，隨後表示已啟動調查。

行政院長卓榮泰（左二）、副院長鄭麗君（右二）、秘書長張惇涵（左一）、發言人李慧芝（右一）上午前往立法院備詢，會前被問及柯文哲貪污遭判17年指控民進黨操弄司法，卓榮泰表示，任何質疑執政黨可以去操控司法的人，未來人民會知道，這些人或政黨就沒有資格成為執政黨。記者蘇健忠／攝影