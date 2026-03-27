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小笠原：柯案重判可能重塑三黨競爭結構 2028藍白仍會共推正副總統

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
日本政治學者小笠原欣幸。圖／聯合報系資料照片
日本政治學者小笠原欣幸。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲京華城案、政治獻金案一審宣判17年徒刑，日本政治學者小笠原欣幸同日接受日媒專訪，他表示，柯文哲被判重刑後，不只是個人的司法問題，還可能是重塑台灣三大黨競爭結構的關鍵點。

小笠原欣幸指出，京華城容積案的核心爭點是柯文哲有沒有讓開發商獲利，並涉及利益交換，柯文哲到現在是全盤否認，並自稱遭司法迫害；台灣社會的輿論反應，支持方和反對方則呈高度對立，因此他認為這不只是單純的司法案件，而是高度政治化的事件。

小笠原欣幸說，該案對台灣政壇影響重大，對柯文哲個人而言，一審就被判了17年，即使尚未定讞，依法已無法參選2028的總統大選，柯文哲要想挽救自己的政治生命，關鍵要看社會大眾是否相信法院給出的「有罪理由」成立，但他坦言柯文哲未來的政治影響力將大幅下降，政治生涯岌岌可危。

再來是對民眾黨的衝擊，小笠原欣幸表示，民眾黨就是高度依賴柯文哲的個人魅力，現在看來白營未來策略還是要主打政治迫害，進一步強化對抗民進黨的路線，風險就是社會若不埋單，整個黨就會因為柯文哲倒下而式微。

關於對「藍白合」有何影響呢？小笠原欣幸指出，目前看來國民黨大多數還是繼續挺柯文哲，強化「司法迫害」的論述，但也不排除未來會逐漸拉開距離；不過若沒有藍白合的框架，在野黨難以擊敗賴清德總統，因此他認為盡管藍白之間出現摩擦，2028還是會共推一組候選人，所以藍白正處在一個微妙的關係，想要進行戰略合作，但又互相提防。

小笠原欣幸說，從柯文哲的角度來看，他不願被國民黨佔便宜，因此他可能會不斷使用「超越兩大陣營」之類的口號，以向國民黨施壓，迫使其做出讓步。

小笠原欣幸分析，台灣政治的基本格局是執政黨與在野黨勢均力敵，但這種優勢和劣勢如同翹翹板般來回搖擺。執政黨在去年的大罷免失敗收場後，情勢一度對在野有利，但今年2、3月執政黨逐漸恢復聲勢，國民黨方面抵制政府總預算的審議，並推遲了軍購特別預算的審議，但此種國會策略似乎逐漸失效。

小笠原欣幸表示，2026年地方選舉，民進黨目標就是保住現有的5席，然後讓3到4個縣市「藍天變綠地」，若達10席或以上，可視為「大勝」，若失去南部（台南、高雄），黨主席賴清德恐需負起責任；國民黨部分，目標當然是保住現有15席，但現在藍營內部初選提名混亂，他猜測可能會掉3到4個縣市，若選戰失利，鄭麗文可能會被黨內逼宮；至於民眾黨地方組織薄弱，大概只在新竹有機會，九合一大選重點應放在增加議員席次，這攸關於該黨的長期生存。

柯文哲 京華城

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