柯文哲總統路生變 劉世芳：登記參選前若法院有不同判決 會尊重

台北地院審理京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金案等4大案，昨一審宣判，民眾黨前主席柯文哲被判17年有期徒刑、褫奪公權6年，可上訴。遭外界認2028總統夢碎。內政部長劉世芳表示，到下一次總統、副總統要登記參選前，「如果法院有不同的判決的話，那我們會尊重法院的判決、決定。」

立法院院會今邀行政院長卓榮泰率部會首長進行施政報告並備質詢。

劉世芳會前受訪被問及柯文哲是否能參選2028，表示按照總統副總統選舉罷免法第26條第10款規定，若確定十年以上，最後定讞時，才是終身不得參選，但目前為止還沒有發生，「也就是說，到下一次的總統、副總統要登記參選之前，如果法院有不同的判決的話，那我們會尊重法院的判決、決定，然後按照我們的總統、副總統選罷法的相關規定來判定。」

至於柯文哲昨率律師開記者會，委任律師稱，原本內政部都說所有容積獎勵都合法，但經過約詢後，竟然做180度的轉向。對此，劉世芳強調，這應該在法院或在地檢署裡面說明得非常清楚，內政部的官員不管是在函覆，或接受監察院約詢時，立場都是一致的，都是按照都市計畫法的相關規定來辦理。