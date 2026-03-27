柯文哲記者會交疊黃國昌瞬間被捕捉 網讚「神攝影」打敗動態影像

前民眾黨主席柯文哲昨(26)日在一審判決出爐後召開記者會，一張由《聯合報》攝影記者捕捉的照片在網路上迅速引發熱議。畫面中，因多重光源交錯，坐在一旁的黃國昌身影投射在柯文哲後方，形成視覺錯位效果，讓網紅四叉貓(劉宇)不禁在臉書分享，並戲稱「柯文哲已經變成黃國昌的形狀了」。

該幀照片由《聯合報》攝影記者曾原信所拍攝，曝光後隨即在臉書等社群平台廣泛流傳。四叉貓表示，這是「今天最棒的新聞照片」，並解釋該畫面應為多台相機的閃光燈造成不同光源，黃國昌影子剛好投射在柯文哲後方並被瞬間捕捉。

貼文引起大量網友留言討論，不少人稱讚攝影師「構圖精準」、「時機完美」，甚至直言「值得拿一個攝影大獎」。也有人以幽默角度解讀影像，形容黃國昌為柯文哲的「背後靈」、黃國昌「附身」在柯文哲身上等，引發話題。

另一方面，攝影圈也對此展開專業討論。臉書「攝影大叔們」指出，這類影像不僅是攝影者正好在現場的運氣，更考驗攝影記者對畫面的敏銳判斷力，即時能識別「影子與被攝者」都是有意義的視覺元素，就不是完全「正好」的事，展現的是攝影者的專業素養。

「攝影大叔們」認為，可能多數的攝影記者第一時間判斷現場最重要的照片，應該是柯文哲「齜牙」的照片；但曾原信的這張作品，恰恰說明了平面影像能做到動態影像無法做到的「並排瞬間發生的視覺元素」。

「攝影大叔們」並將該幀照片與2016年台灣新聞攝影大賽年度新聞照片、由中央社攝影記者張新偉所拍攝的馬習會照片作聯想，有別於兩人握手的平凡紀錄，該張照片中被馬英九遮住的習近平，出現了完整的影子，讓這張照片充滿了想像空間而得獎。