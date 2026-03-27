批「告發人」鍾小平為搶淺綠票 許甫：希望年底就不是民代

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，一審宣判17年、褫奪公權6年，在2024年檢舉柯文哲涉貪的台北市議員鍾小平昨受訪表示，給法官高度評價。對此，民眾黨松山信義議員參選人許甫今早接受廣播專訪，批鍾是要搶淺綠的票，更嗆希望年底就不是民代。

許甫今早上「千秋萬事」廣播，他表示，謝謝國民黨民代、委員，甚至是官方粉專給予聲援，會一起上凱道，至於鍾小平是他黨的事務，就看怎麼處理鍾。

他也批評鍾小平一直自詡為揭弊英雄，這其實也是假消息，早在2024年4月11日就有某位陳姓民眾告發，鍾是在十幾天後才去告發，只是要向綠營邀功、蹭的小丑。

他不滿鍾小平，直指就是國民黨內部破壞藍白合作契機，「現在還是民代，但希望年底過後就不是。」民眾黨支持者和他的共識。

他更以中正萬華選情來分析，鍾小平過去從新黨、無黨再到國民黨，甚至一度想要蹭柯文哲，就是因為中正萬華偏綠，但也還有國民黨、深藍支持者，鍾希望搶到這些票，但是這次又有更深藍、優質的候選人出線，所以鍾每天上綠營政論節目，就是要淺綠的票。

許甫批，鍾小平現在就要比綠營更綠營、側翼更側翼，「鍾小平的發言都要受到強烈檢視。」