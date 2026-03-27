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柯文哲重判...嘉市長藍白合民調前添變數 張啓楷批司法追殺促藍白合

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民眾黨提名嘉義市長參選人張啓楷。圖／聯合報資料照片
民眾黨提名嘉義市長參選人張啓楷。圖／聯合報資料照片

民眾黨前主席柯文哲京華城案一審遭重判17年徒刑、褫奪公權6年，引發國內政壇震盪。判決逢嘉市長選戰藍白整合民調前，外界高度關注此案對選情牽動效應。民眾黨提名市長參選人張啓楷第一時間強烈反彈，直指判決「司法追殺」，表態將與支持者站在第一線，力挺柯文哲爭取司法公義人權。下午「館長」陳之漢等人到嘉市助選廟口開講，柯遭重判案將成為選戰焦點。

張啓楷認為，重判結果超出社會預期，將激化支持者情緒，成為推動藍白整合重要催化劑。張啓楷說，將支持柯文哲爭取司法人權、正義公平，民進黨發動大罷免，很多人因為柯文哲被司法追殺出來投票，因而藍白整合，造成大罷免案32比0，教訓民進黨 ，柯文哲被重判17年很多理由非常不明確，相信將使藍白再次整合，結合更多人，2028年拉下民進黨，避免台灣繼續有司法不公、司法追殺，是促成藍白合重要因素。

張啓楷說，柯文哲多次來嘉義市幫他掃街，很多民眾抱著柯文哲，為他加油也為他抱屈；國民黨許多黨工、黨員因大罷免案遭搜索、起訴，嘉義市將很多人有同感，為柯爭取司法人權。上周前立委蔡正元錄影為他助講提到，預估柯文哲將被重判，最艱難時刻嘉市要突破困境，就是藍白整合支持張啓楷當選市長，希望受過不公平待遇國民黨市黨部、黨員，還有小草們，大家結合支持阿北，這次市長選舉，更要團結藍白合在一起。

後天民眾黨號召群眾北上凱道聲援柯文哲，嘉義地區支持者也醞釀集結，展現基層動員能量，為選前政治氛圍再添柴火。國民黨提名市長參選人翁壽良說，柯文哲案對藍白合作沒有影響，目前依既定節奏推進選戰，爭取民調勝出。民進黨提名參選人、立委王美惠表示尊重司法判決，強調市長選舉關鍵仍在參選人努力。

柯文哲 京華城

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