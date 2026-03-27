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柯文哲重判17年政治路全斷 黃光芹：判決太牽強 藍白合至此應再無懸念
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率案收賄等4罪，一審被重判17年徒刑，媒體人黃光芹表示，這個判決太牽強了。
北院昨天一審判決，柯文哲犯貪汙治罪條例之違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑13年。褫奪公權6年。犯公益侵占罪，處有期徒刑2年。共同犯公益侵占罪，處有期徒刑3年6月。共同犯背信罪，處有期徒刑2年6月。應執行有期徒刑17年。褫奪公權6年。
黃光芹在臉書表示，柯文哲在違背職務收賄罪上被重判13年，問題是，有關「1500」法官查無實證，卻牽強用合法且不符合比例的210萬元政治獻金，勾連出不存在的前金、後謝。如果不判有罪，而且重判13年，後3罪加總還不到10年，柯文哲的總統、立委和黨主席之路，也不至於全斷。
黃光芹說，這種合法的政治獻金有罪的判決，已引起其他選舉出身政治人物的高度疑慮，後續政治效益難以逆料，藍白合至此應再無懸念。
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