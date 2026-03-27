【即時短評】戰司法上凱道 柯文哲能拚出一線生機？

從政治巔峰跌落司法深淵，柯文哲擅長用演算法帶風向，卻算不準司法，昨一審被重判17年、褫奪公權6年，未來還有漫長的司法路要走。

司法連環重擊之下，柯文哲面臨人生最大難關，父親在其被關押期間離世，未能送最後一程，成為難以彌補的生命缺憾，家人身心承受巨大壓力，柯文哲情緒激憤難平，昨晚記者會控訴政治追殺，情緒幾度失控。

柯文哲重拳還擊，強力控訴政治力操作司法，將矛頭指向賴清德執政當局，民眾黨並號召支持者周日走上凱達格蘭大道抗議，訴諸群眾支持。

柯文哲和民眾黨街頭動員試圖轉化為政治能量，為自身與政黨爭取空間，但司法攻防終究仍在法庭之內，聲量能否轉為實質影響，仍有待觀察。

對一名以選舉為核心舞台的政治人物而言，17年重判加上褫奪公權，不只是法律處分，更是政治生命的結構性封鎖。即便仍有上訴機會，政治現實往往比判決更殘酷，會讓支持者流失、讓組織鬆動，也讓議題焦點逐漸轉移。

柯文哲的崛起，曾象徵台灣政治突破藍綠框架的可能；而他的挫敗，則凸顯第三勢力對個人魅力的高度依賴與制度韌性的不足。

當領導核心遭遇重創，政黨能否延續、支持者是否持續凝聚，將決定白色力量是就此潰散，還是尋求轉型重整。

從「阿北旋風」到深陷司法風暴，柯文哲的政治命運急轉直下。此刻的關鍵，已不只是他個人能否翻案，而是當風向不再、舞台受限之際，他與其所代表的第三勢力，是否還有能力在夾縫中重建路徑。

這場「戰司法」，柯文哲要拚一線生機，最終考驗的，不只是清白與否，更是政治生命在逆境中的存續能力。