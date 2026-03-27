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命理師神算柯文哲「空亡」17年 律師也稱奇 白話解讀判決理由9大重點

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲昨遭北院重判17年、褫奪公權6年。記者林伯東／攝影
民眾黨前主席柯文哲昨遭北院重判17年、褫奪公權6年。記者林伯東／攝影

民眾黨前主席柯文哲昨遭北院重判17年、褫奪公權6年。命理師周映君2024年10月在「命運好好玩」節目說，她過去算命盤說柯文哲66歲會「走空亡」，現在的「空亡」算到17年，且沒有辦法避免，「如果你的運勢是不好的，嚴重就是萬劫不復」。律師呂秋遠今天凌晨在臉書評論柯文哲案時讚嘆，周映君老師很準，一年前就說，柯文哲會走空亡17年，這真是太神奇了。

柯文哲等人判決結果引起討論，呂秋遠表示，雖然判決書還沒公布，只有判決主文，台北地方法院有新聞稿簡要說明判決的理由，因此我們可以初步了解，為什麼法院的認定會是如此。這還不是最終結果，只是第一審判決而已，還是可以了解一下，法院怎麼看柯文哲的行為，為什麼會犯法。

呂秋遠列點解讀，第一，法院認定柯文哲犯了共4案，犯貪汙治罪條例之違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑13年。褫奪公權6年。其次，犯公益侵占罪，處有期徒刑2年。其三，共同犯公益侵占罪，處有期徒刑3年6月。最後，共同犯背信罪，處有期徒刑2年6月。原本應該是21年，但一般刑度加總後會打折，所以最後「只需要」執行有期徒刑17年。褫奪公權6年。另外，要沒收柯文哲的犯罪所得1260萬，以及另外要跟李文宗一起承擔沒收約827萬。

第二，收賄的關鍵不是金額大小，而是有沒有對價關係。呂秋遠表示，法院強調，收賄不一定要明講「你給我錢我幫你做事」，只要雙方之間形成默契，例如先談事情、後收錢，或用政治獻金包裝，都可能成立犯罪。

呂秋遠表示，第三，沈慶京透過屬下捐給柯文哲的210萬元政治獻金，被認定是賄賂的前金。判決認為，沈慶京透過員工捐政治獻金給柯文哲，時間點剛好在雙方談京華城案之後，而且市府後續確實有動作，因此認定這筆錢與職務行為有關，不是單純捐款。至於1500萬元，法院覺得證據力不足。

第四，法院認定柯文哲收賄、沈慶京行賄，至少有默示合意。呂秋遠表示，即使沒有雙方的直接對話證據，但是有私下會面，沈慶京離開市長辦公室的時候態度滿意，而且市府政策隨後轉向，這些都被認為是「默示合意」的證據。 第五，京華城案的核心，是台北市政府違法給沈慶京容積利益；法院認定，京華城本來不符合條件，且已在行政訴訟中敗訴，但仍透過細部計畫，額外給予20%容積獎勵，這被認為是違法放寬規定，讓特定公司獲利。

呂秋遠說，第六，法院不認為，是柯文哲判斷錯誤，而是明知違法還做；法院特別強調，相關會議、專家意見早就指出此案有違法疑慮，但仍強行通過，因此不是單純政策判斷，而是明知違法仍為之，至少構成圖利罪。第七，政治獻金不能當成自己的錢用；判決中一個很重要的觀念是：政治獻金不是候選人個人財產，而是「代為管理的錢」，必須依法使用。也就是說，捐給誰，不能說自己想怎麼用就怎麼用，必須要用在選舉上。

他說，柯文哲透過木可公司收取募款、演唱會收入、肖像權費等方式，把應該進政治獻金專戶的錢轉成私人或公司資金，這就是侵占。

第八，基金會的錢拿去發競選總部的薪水，也算犯罪；呂秋遠表示，眾望基金會本來是公益用途，但卻被用來支付競選團隊薪資，法院認為這違反基金會設立目的，構成背信。第九，檢方部分指控證據比較薄弱，法院也沒有硬判有罪；例如1500萬元收賄部分，法院認為只有Excel自白，也認為是沈慶京，沒有其他證據補強，因此認為不能成立。這代表法院仍要求證據達到一定程度。

呂秋遠表示，針對這項判決，檢察官已經決定上訴。而這個判決雖然還沒確定，但是柯文哲或許依法已經不能再擔任黨主席，也不能競選總統、副總統，「法律解釋上還有爭議」。國會當然可以修法，讓柯文哲可以繼續參選。不過，國民黨願不願意幫忙柯文哲，那就很難說了。

柯文哲 京華城 命理師

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