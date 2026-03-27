快訊

美股現拋售潮…四大指數全收黑！標普500創1月來最大跌幅 那指陷修

柯文哲一審遭重判 將成催化藍白合的強力膠

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲拚2028總統無望？ 王至德指1情況有機會翻盤 二審看律師團怎出招

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（前排中）涉京華城案，一審重判17年有期徒刑、褫奪公權6年。記者季相儒／攝影
民眾黨前主席柯文哲（前排中）涉京華城案，一審重判17年有期徒刑、褫奪公權6年。記者季相儒／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城案，一審重判17年有期徒刑、褫奪公權6年。律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，柯文哲得跟2028年總統大選Bye-bye了，除非是柯文哲在2028總統登記前拿到10年以下的判決、包括無罪判決，因為這樣會廢棄昨天出爐的判決，就可以登記參選。不過以法院的審理速度來看，可能得天時地利人和的配合，才有辦法處理這麼快了。

王至德進一步解釋，根據總統副總統選舉罷免法第26條第10款規定，只要「受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定」就不能登記參選總統、副總統。因為柯文哲一審已經判了超過10年，所以就算案件還沒三審確定，依照現行法規，柯文哲已經無法參選2028總統大選。

對於柯文哲案分析，王至德說，17年是4個罪加起來之後再打折的刑期，本來是13+2+3.5+2.5=21年，違背職務收賄罪（13年）兩個公益侵占罪（分別為2年、3年6個月）背信罪（2年6個月），如果一次犯數個犯罪，判決上通常會各別宣判刑期之後，再加起來然後打折定一個「執行刑」，這也是為了避免偷了10次東西後，判的刑比1個殺人罪還要重的荒謬情形發生。

最重的違背職務收賄罪的部分，王至德表示，法官認定收賄金額210萬，至於USB裡excel表上的1500萬因為是柯文哲自己講的，又沒有其他證據可以補強，所以這1500萬的部分不算。

他說，侵占民眾黨的政治獻金600萬及與李文宗、李文娟共同以木可公司名義侵占「總統副總統政治獻金專戶」款項共計6134萬6790元，各判了2年、3年6個月，這是因為違背職務收賄罪法定刑（無期徒刑或10年以上有期徒刑），本來就比公益侵占罪（1年以上7年以下）重很多，所以雖然收賄金額比較少，判得還是比較重。

另外，王至德表示，還有與李文宗共同挪用眾望基金會公款827萬1095元去支付競選總部員工的薪資，這算是背信罪，判了2年6個月，一樣是因為法定刑本來就比較輕的關係。

「這只是一審」，王至德表示，雖然17年聽起來很震撼，但大家要記得，這只是「一審判決」。柯文哲等人一定會上訴到二審（高等法院）、甚至三審（最高法院）。在案件三審確定之前，法律上都還是「無罪推定」。未來的法庭攻防，雙方還有得打，接下來的二審，就看律師團怎麼出招了。

柯文哲 京華城

延伸閱讀

遭重判17年 柯文哲2028總統夢碎？內政部：視最新判決由中選會審認

京華城案柯文哲為何被判17年？ 台北地院判決理由看這裡

整理包／一審被判17年！柯文哲京華城案爭議、指控罪名是什麼？重點QA一次看懂

「小沈1500」不成罪！法院只認柯文哲收賄210萬：本質就是前金後謝

相關新聞

一審重判17年 柯文哲：我絕對不會投降

民眾黨前主席柯文哲被控在京華城容積率收賄、侵占政治獻金等案，台北地方法院昨依違背職務收賄、侵占政治獻金、ＫＰ小物募款所得等，重判柯有期徒刑十七年，褫奪公權六年，台北地檢署與柯文哲律師團均表示要上訴。柯一審遭重判，危及他參選下屆總統資格。

冷眼集／收賄210萬…獲利百億落差 柯文哲案判決難服人

民眾黨前主席柯文哲在京華城案中，合議庭認定二一○萬元政治獻金是威京集團負責人沈慶京行賄的前金，以違背職務收賄罪重判柯文哲，但以檢方指控京華城獎勵容積率可讓沈慶京獲利上百億元，如此不成比例的行賄款項，判決理由之荒謬，正顯示司法與現實社會的脫節。

柯文哲怒轟司法「政治劇本早寫好」 民眾黨329上凱道

民眾黨前主席柯文哲被控在京華城容積率收賄、侵占政治獻金等案，昨一審遭重判有期徒刑十七年，褫奪公權六年。柯文哲昨表示，自己沒有圖利也不會貪汙，京華城案早已變成寫好的政治劇本在善後，這是政治操作下的一場司法表演，「這場審判還不是結束，賴清德，我絕對不會投降；賴清德，我不會屈服的。」

新聞眼／柯文哲被重判 成催化藍白合的強力膠

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案一審遭重判十七年徒刑，柯文哲將矛頭對準司法不公，更強調「永遠都不會向賴清德屈服」，未來綠白合機率渺茫；藍白合共同下架民進黨，則是當前「體質虛弱」的民眾黨唯一也必須走的道路。

柯文哲案司法爭議 藍轟偵查外流、押人取供、無限抗告

民眾黨收受政治獻金二一○萬元，被北院認定是民眾黨前主席柯文哲收賄並判重刑。這項判例引發民代對未來收政治獻金的憂心，國民黨立委質疑，此判決恐一竿子打翻一船人，那以後大家都不要收政治獻金；民進黨立委則表示，民代接受陳情本就該從源頭做好風險控管，不能以接受政治獻金作為藉口。

整理包／一審被判17年！柯文哲京華城案爭議、指控罪名是什麼？重點QA一次看懂

歷經一年半調查與審理，前台北市長柯文哲涉入京華城容積爭議與政治獻金案，今（26）日下午終於迎來關鍵判決，台北地院今一審宣判，柯文哲4罪判處應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。 此案自偵辦以來，橫跨司法與政壇，引發高度關注與討論，如今判決結果出爐，不僅牽動柯文哲個人政治前途，也為整起「京華城風暴」寫下重要階段性一頁。「聯合新聞網」為大家整理這場長達一年半的司法與政治風暴，讓你一次看懂事件的來龍去脈與最新走向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。