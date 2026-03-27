柯文哲拚2028總統無望？ 王至德指1情況有機會翻盤 二審看律師團怎出招

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，一審重判17年有期徒刑、褫奪公權6年。律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，柯文哲得跟2028年總統大選Bye-bye了，除非是柯文哲在2028總統登記前拿到10年以下的判決、包括無罪判決，因為這樣會廢棄昨天出爐的判決，就可以登記參選。不過以法院的審理速度來看，可能得天時地利人和的配合，才有辦法處理這麼快了。

王至德進一步解釋，根據總統副總統選舉罷免法第26條第10款規定，只要「受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定」就不能登記參選總統、副總統。因為柯文哲一審已經判了超過10年，所以就算案件還沒三審確定，依照現行法規，柯文哲已經無法參選2028總統大選。

對於柯文哲案分析，王至德說，17年是4個罪加起來之後再打折的刑期，本來是13+2+3.5+2.5=21年，違背職務收賄罪（13年）兩個公益侵占罪（分別為2年、3年6個月）背信罪（2年6個月），如果一次犯數個犯罪，判決上通常會各別宣判刑期之後，再加起來然後打折定一個「執行刑」，這也是為了避免偷了10次東西後，判的刑比1個殺人罪還要重的荒謬情形發生。

最重的違背職務收賄罪的部分，王至德表示，法官認定收賄金額210萬，至於USB裡excel表上的1500萬因為是柯文哲自己講的，又沒有其他證據可以補強，所以這1500萬的部分不算。

他說，侵占民眾黨的政治獻金600萬及與李文宗、李文娟共同以木可公司名義侵占「總統副總統政治獻金專戶」款項共計6134萬6790元，各判了2年、3年6個月，這是因為違背職務收賄罪法定刑（無期徒刑或10年以上有期徒刑），本來就比公益侵占罪（1年以上7年以下）重很多，所以雖然收賄金額比較少，判得還是比較重。

另外，王至德表示，還有與李文宗共同挪用眾望基金會公款827萬1095元去支付競選總部員工的薪資，這算是背信罪，判了2年6個月，一樣是因為法定刑本來就比較輕的關係。

「這只是一審」，王至德表示，雖然17年聽起來很震撼，但大家要記得，這只是「一審判決」。柯文哲等人一定會上訴到二審（高等法院）、甚至三審（最高法院）。在案件三審確定之前，法律上都還是「無罪推定」。未來的法庭攻防，雙方還有得打，接下來的二審，就看律師團怎麼出招了。