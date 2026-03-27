新聞眼／柯文哲被重判 成催化藍白合的強力膠

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案一審遭重判十七年徒刑，柯文哲將矛頭對準司法不公，更強調「永遠都不會向賴清德屈服」，未來綠白合機率渺茫；藍白合共同下架民進黨，則是當前「體質虛弱」的民眾黨唯一也必須走的道路。

柯文哲案一審判決，刑度出乎意料，比民眾黨內部原先預料都高。柯文哲開記者會砲轟司法，民眾黨將動員小草周日上凱道，藍營政治人物也陸續聲援柯文哲。法院對柯文哲判處重刑，成為催化「藍白合」的強力膠。

柯文哲雖遭重判，但仍是民眾黨「最強母雞」，眼前的二○二六年地方大選將是民意對柯案的測試。民眾黨目前擁有新竹市長高虹安一席、全台十四席縣市議員，藍白迎戰九合一已簽署了合作共識，民眾黨能否鼓起「為柯討清白」的士氣，化為選票增加民眾黨地方版圖，不只關乎民眾黨未來起落，更是民眾黨防止被泡沫化的關鍵一役。

曾自稱「墨綠」的柯文哲，交保獲釋後一度在人工生殖法議題上，游走藍綠間，給綠白合留下想像空間，但又指藍白合作方向「黃國昌是對的」等。柯文哲遭司法重判後，民眾黨為柯復仇，下架民進黨變成毫無懸念的目標，藍白不合無以成其事。國民黨主席鄭麗文也強調，柯案讓藍白有很高覺悟必須團結。這一判決，形同擂起小草們行動的戰鼓，上凱道成了救柯救黨的大誓師。

藍白已簽署「藍白兩黨合作協議」，但藍白畢竟是兩個不同的政黨，光是未來如何輔選、副市長要不要禮讓等，還有得喬；而身為「一人政黨」的民眾黨當下別無選擇，只有拿出政治實力，證明民眾黨有下架綠營的群眾力量，這不再是虛幻的空氣戰，白營得力拚期末考過關。