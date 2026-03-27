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鄭麗文：藍白有很深覺悟須團結 要贏得選舉、政黨輪替

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭黃婉婷／台北報導
國民黨主席鄭麗文昨晚受邀到政大出席青年與政壇焦點人物座談。圖／擷自政大學生會ＹＴ頻道 鄭媁
國民黨主席鄭麗文昨晚受邀到政大出席青年與政壇焦點人物座談。圖／擷自政大學生會ＹＴ頻道 鄭媁

民眾黨前主席柯文哲一審遭重判，國民黨主席鄭麗文昨表示，檢調辦案過程有許多瑕疵，暴露出檢調司法體系不符人民對公平正義的期待，也為集體情緒、國家團結與穩定種下不安的種子，因此藍白有很深的覺悟必須團結。民進黨則表示，尊重司法，不評論個案。

鄭麗文昨受邀到政大演講，針對柯文哲案一審宣判表示，此案審理過程的確讓大家有很深的「先射箭再畫靶」感覺，如果司法在政治上選邊站，甘於淪為執政者的工具來對付政敵，嚴重違背司法存在的價值與意義。

鄭麗文說，柯文哲案血淋淋地告訴大家台灣政治現況，因民進黨高壓統治及在國會種種作為，在野黨有很深的覺悟必須團結，要贏得二○二六選舉、二○二八政黨輪替

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