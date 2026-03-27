被問徐春鶯案 柯文哲拍桌嗆「民進黨才是共匪」

民眾黨陸籍新住民委員會前主委徐春鶯遭起訴，民眾黨前主席柯文哲昨在記者會上高分貝拍桌回嗆，「過去抓到的共諜是民眾黨比較多，還是民進黨比較多？民進黨才是共匪。」柯文哲還點名賴清德總統，「還好他有希特勒的野心，但是沒有希特勒的能力。」

台北地院一審宣判京華城等案，柯文哲昨在「柯文哲司法記者會」上被問及徐春鶯案表示，中國是台灣需要嚴肅面對的問題，但也不要每天在裡面製造敵人，不可以把國家弄成這樣，國家有很多事要處理。

柯文哲說，他實在看不懂執政黨的作為，一定要在國家內部製造敵人，並非領導治理國家的好方式，最近讀了很多二次世界大戰的書，還好賴總統有希特勒的野心，但是沒有希特勒的能力，「我越讀就覺得越像，還好他沒有希特勒的能力，要不然我們就慘了。」

媒體詢問，綠營質疑民眾黨遭到中共滲透；柯文哲激動拍桌表示，過去抓到的共諜是民眾黨比較多，還是民進黨比較多？民進黨才是共匪，賴總統不要讓國家四分五裂，當總統應團結國家讓社會團結。