柯文哲怒轟司法「政治劇本早寫好」 民眾黨329上凱道

民眾黨前主席柯文哲被控在京華城容積率收賄、侵占政治獻金等案，昨一審遭重判有期徒刑十七年，褫奪公權六年。柯文哲昨表示，自己沒有圖利也不會貪汙，京華城案早已變成寫好的政治劇本在善後，這是政治操作下的一場司法表演，「這場審判還不是結束，賴清德，我絕對不會投降；賴清德，我不會屈服的。」

民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨不會畏懼與退縮，會團結站在一起陪伴柯文哲，不只爭取柯文哲個人的清白，也要救回被民進黨操控的司法，民眾黨今天上午將召集中央委員、中評委擴大聯合會議，正式發出全國動員令，號召支持者三月廿九日「上凱道、討公道」。

針對台北地方法院一審宣判京華城、政治獻金等案，民眾黨昨晚舉行記者會，柯文哲委任律師團表示，對於判決結果感到遺憾，律師團會提出上訴。

柯文哲在會中激動表示，司法是國家最後一道防線，要被人民信任，唯一目的就是維持社會公平正義，絕對不可以變成有權執政者打壓在野黨的政治工具，司法應該遵守程序正義，要以證據為基礎辦案，而不是以編故事的方法定罪。如果法官不再堅守獨立審判，崩壞的不是個案，而是整個國家的司法信任。

柯文哲說，京華城案從頭到尾都在構陷，檢察官故意曲解法令、隱匿有利證據，透過不實內容向法院聲請搜索票，「我不會圖利也不會貪汙，他說，所謂一五○○萬元無法將柯文哲定罪，就改用捐給民眾黨的二一○萬元判刑貪汙罪，「我根本不知道有這筆政治獻金，判我十三年貪汙重刑」，這案子從頭到尾都是構陷，檢察官更用不實內容向法院騙取搜索票。「執政當局的司法單位必須說明，當時搜索我家理由是什麼？」

至於政治獻金案，柯文哲說，檢方沒查到任何錢流於私用，這是政治清算，「他們只需要創造一個政治上罪名」。

「你們以為毀掉一個柯文哲、想為執政黨掃除將來選舉的障礙，但毀了一個柯文哲，還有千千萬萬的小草。」柯文哲說，民眾黨要阻止司法繼續沉淪變政治工具，這場審判還沒有結束，自己絕對不會妥協，永遠不會向賴總統屈服。

黃國昌則說，希望賴總統勇敢出來面對；為了挽救台灣被民進黨糟蹋、蹂躪的司法，民眾黨絕對會站在第一線，向賴總統領導的綠色威權對抗到底。