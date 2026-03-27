影／涉行賄柯文哲重判10年 沈慶京籌3000萬交保喊「悲憤」

威京集團主席沈慶京被控在京華城容積率案中，以政治獻金為包裝，行賄時任台北市長柯文哲，一審被重判10年，法院裁定加保3000萬元，他深夜籌得保金離開，並向媒體喊冤說，對於判決感到「非常悲憤和難過」，根據憲法，陳情事人民的權利，不懂檢方為何指控他利用陳情達到犯罪目的，只能講「無限的悲傷」。

沈慶京還表示，他被羈押後身體變得差，他從沒想過自己竟然有一天，走路100公尺就感到腳酸，「檢察官故意為了修理柯P，逼我咬柯P，讓我身心受到很大的痛苦。」

此外，台北市議員應曉薇也被重判15年6月徒刑，同樣加保3000萬元，直至深夜尚未籌到保金。