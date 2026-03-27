柯文哲律師團 質疑法官判決「後謝在哪裡？」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率案，法院認定威京集團給民眾黨的二一○萬元政治獻金，屬於「前金後謝」，重判柯十七年徒刑、褫奪公權六年。對此，柯文哲律師團批評，錢是進到民眾黨帳戶，柯文哲沒有提領作為私人用途，審判長認為這二一○萬元是前金，雖然很低但可能有後謝，「那後謝在哪裡？」

柯文哲委任律師鄭深元指出，這筆錢是進入台灣民眾黨的政治獻金專戶，依法申報、公開透明，從頭到尾沒有進入柯文哲個人帳戶，柯文哲都不知道，也沒有被提領作私人用途。如果真的是行賄，會用一個所有人都可以查得到的政治獻金帳戶來進行嗎？

鄭深元也質疑，法官用柯文哲與沈慶京單獨會談結束後，沈慶京面露滿意微笑離去，認定兩人達成合意，但會議室內談了什麼不知道，可以這樣推斷嗎？

鄭深元說，法院認為朱亞虎訊息所說的「感謝五六○」是容積，但訊息是兩年半後才傳，行賄者會兩年半後再感謝？法院認為捐款二一○萬元，可以換得一二一億元利益的獎勵容積？另外，請問後謝在哪裡？最終都委會審議結果中也標示「不予補助」，對價關係到底如何成立？這些問題，判決中都沒有合理說明。

律師陸正義說，檢察官起訴公益侵占內容中，柯文哲用政治獻金剩餘款付競選總部薪水，內政部函示可以，調查局也認為沒有違法，檢察官卻要起訴、法院也接受。這次起訴完全是檢察官偏見，預設柯文哲有罪，當檢察官帶著如此偏見啟動調查，後面的證據跟調查自然就是錯的，錯誤檢體當然導致錯誤結論，但莫須有就是莫須有，對判決結果感到遺憾。

律師蕭亦弘指出，本案離不開政治因素，監察院糾正文中引用的內政部意見，並非最初版本。內政部在一一二年七月二十八日回覆監察院時，對所有問題的回答都是「符合規定」，但在同年九月十三日後，內政部意見出現大轉變，到了一一三年完全翻轉，顯示本案存在政治操作。