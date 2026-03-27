冷眼集／收賄210萬…獲利百億落差 柯文哲案判決難服人

民眾黨前主席柯文哲在京華城案中，合議庭認定二一○萬元政治獻金是威京集團負責人沈慶京行賄的前金，以違背職務收賄罪重判柯文哲，但以檢方指控京華城獎勵容積率可讓沈慶京獲利上百億元，如此不成比例的行賄款項，判決理由之荒謬，正顯示司法與現實社會的脫節。

柯文哲案審理重點，重中之重是柯究竟有無向沈慶京索賄一五○○萬元，檢察官與柯的訴訟策略不一樣，公訴檢方「推銷」Excel檔費盡洪荒之力，檢察官勾勒柯文哲收賄一千多萬元圖利沈慶京一百億元的犯罪事實，又控訴台北市議員應曉薇收賄五千萬元「敲邊鼓」。

問題是，柯是市長，難道行情比議員差？因此，柯反控檢察官編故事才有人深信，法官排除看不到時間、地點、交付者的一五○○萬元，將攸關上百億利益的收賄款額度大幅降為二一○萬元，只怕信者還會更少。

公務員違背職務收賄的成立，須證明與行賄方有對價關係，雖然依最高法院見解，只要行、收賄雙方達成一致期約即成立犯罪，不必然要以價值相當為條件；但金額落差過於懸殊，判決終究難以服人，加上雙方如何達成期約的證據僅憑推論，更容易讓判決的可信度遭質疑。

法院對於檢方起訴內容幾乎全盤接受，無視偵查手段的諸多瑕疵，政治人物收受政治獻金也不能拿錢辦違法的事，雖是目前司法界實務看法，但二一○萬元與京華城獲益的比例及之間的關聯性，還是留下爭辯空間，尤其連檢方也難接受而揚言上訴，更顯示此判決的爭議性。

重量級人物捲進司法事件，柯文哲不是首例。前總統陳水扁因國務機要費及洗錢案，扁家海角七億被國際反洗錢組織掌握，金流兩端俱在，送錢、收錢的證人都有，扁有罪定讞；相較之下，柯在檢方啟動偵辦之初，就陷入「一五○○」疑雲，但至今看不到行、收賄金流與人證，證據本身即充滿疑問，如今，合議庭捨棄該證據、但把二一○萬的政治獻金當賄款的前金，同樣爭議性十足。

京華城案從偵查手法不嚴謹、筆錄記載不精準，到視察偵訊名實不符，辦案程序經過公開法庭檢視後，至今還為人詬病。

當初被檢方視為柯收賄大錢的核心證據遭排除後，合議庭卻認定二一○萬元是柯收賄款，不只反諷出「小沈一五○○」終於跨不過證據門檻的偵查荒謬性，判決的與現實脫節，恐怕只會讓司法持續脆弱。