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柯文哲案司法爭議 藍轟偵查外流、押人取供、無限抗告

聯合報／ 記者李成蔭張曼蘋劉懿萱／台北報導
民眾黨昨天針對柯案宣判舉行記者會，民眾擠滿記者會場外迎接柯文哲（前左二）。記者曾原信／攝影
民眾黨昨天針對柯案宣判舉行記者會，民眾擠滿記者會場外迎接柯文哲（前左二）。記者曾原信／攝影

民眾黨收受政治獻金二一○萬元，被北院認定是民眾黨前主席柯文哲收賄並判重刑。這項判例引發民代對未來收政治獻金的憂心，國民黨立委質疑，此判決恐一竿子打翻一船人，那以後大家都不要收政治獻金；民進黨立委則表示，民代接受陳情本就該從源頭做好風險控管，不能以接受政治獻金作為藉口。

柯文哲涉京華城容積率案，北院昨判柯文哲十七年徒刑，褫奪公權六年。審判長江俊彥表示，威京集團主席沈慶京、柯文哲涉犯違背職務行、收賄罪，是指收賄二一○萬元，有對價關係存在，本質就是「前金後謝」。

國民黨立委盧縣一表示，「殺人犯都沒關十七年，賴皇萬歲萬萬歲」，以前都沒有這類判決案例，那以後大家都不要收政治獻金，否則就會被聯想？宣判結果出來後，確實身邊不少在野立委同事都憂心，大家也討論未來該怎麼接受政治獻金捐款。

另一藍委質疑，若「論件計酬」、「收錢辦事」，那當然不行，但問題在法院要怎麼證明柯案中的對價關係？柯案這次判決，恐怕未來會一竿子打翻一船人；不過選民服務關鍵還是回到行政部門，民代哪有那麼厲害？民代接受陳情跟柯案情況還是不太一樣。

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，民代接受任何陳情案時，本就應具備判斷能力，從源頭拒絕涉及違法或已進入司法程序的案件，優先做好風險控管，而非事後以「政治獻金」或「模糊空間」作為藉口。

另外，國民黨立委吳宗憲說，這幾年從柯文哲、宜蘭縣長林姿妙、新竹市長高虹安，到立委高金素梅案，每一案背景不同，但都看到偵查內容不斷外流，判決前就已被導出結論；當偵查不公開變成「選擇性公開」、「媒體最公開」，羈押成「押人取供」工具，抗告制度變成可無限循環的程序施壓，司法還是中立的司法嗎？

國台辦批綠色恐怖

特派記者廖士鋒／北京報導

大陸國台辦昨晚回應柯文哲案，批賴政府操弄司法打壓政治異己、施行「綠色恐怖」，「必遭台灣民眾反對和唾棄」。

柯文哲 京華城 司法 政治獻金 沈慶京

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