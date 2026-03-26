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加保3000萬後步出北院 沈慶京：對判決悲憤跟難過

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
威京集團總裁沈慶京（中）的3000萬加保金送到後，晚間步出北院，表示對今天的判決悲憤跟難過。記者胡經周／攝影
威京集團總裁沈慶京（中）的3000萬加保金送到後，晚間步出北院，表示對今天的判決悲憤跟難過。記者胡經周／攝影

台北地方法院今天一審宣判京華城案、政治獻金案，判處民眾黨前主席柯文哲17年與褫奪公權6年，威京集團總裁沈慶京與台北市議員應曉薇則分別被判10年與15年6個月。北院隨即召開強制處分庭，柯文哲維持7000萬交保，沈慶京、應曉薇加保3000萬元。

晚間沈慶京的3000萬加保金送到北院，沈慶京長子、鼎越開發董事沈輝庭也陪同台銀人員清點交保金。清點後，沈慶京步出北院，表示對今天的判決悲憤跟難過。

威京集團總裁沈慶京的3000萬加保金晚間送到北院，沈慶京長子、鼎越開發董事沈輝庭（圖）現身幫沈慶京辦理交保。記者胡經周／攝影
威京集團總裁沈慶京的3000萬加保金晚間送到北院，沈慶京長子、鼎越開發董事沈輝庭（圖）現身幫沈慶京辦理交保。記者胡經周／攝影

沈慶京表示對判決悲憤跟難過。記者胡經周／攝影
沈慶京表示對判決悲憤跟難過。記者胡經周／攝影

柯文哲 京華城

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