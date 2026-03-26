加保3000萬後步出北院 沈慶京：對判決悲憤跟難過

民眾黨前主席柯文哲被控在京華城容積率收賄、侵占政治獻金等案，昨一審遭重判有期徒刑十七年，褫奪公權六年。柯文哲昨表示，自己沒有圖利也不會貪汙，京華城案早已變成寫好的政治劇本在善後，這是政治操作下的一場司法表演，「這場審判還不是結束，賴清德，我絕對不會投降；賴清德，我不會屈服的。」

2026-03-27 01:17