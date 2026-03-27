陳佩琪問法官「我先生貪汙的錢在哪」

台北地方法院昨重判柯文哲十七年徒刑，柯家人聞訊都難以接受。柯妻陳佩琪向法官喊話：請問法官：我先生貪汙的錢在哪裡？柯媽何瑞英則說，判決對柯文哲不公平，其他黨派哪有人像柯文哲被司法針對？真的是政治迫害。柯胞妹柯美蘭則說「我不相信」。

新竹市長高虹安昨晚也在臉書發文表示，看完相關判決新聞，除了沉重，更多的是對他的不捨，她相信柯文哲會提出上訴，盼柯Ｐ與家人保重，「這條路上您們不孤單」。

陳佩琪表示，她跟柯文哲結婚卅五年，自始至終覺得柯就是個怪咖，他當醫生，總是視病人的生命比家庭還重要，有優渥的薪水，但日子過的跟苦行僧一樣，甚至是有點窮酸。法院判決指柯文哲收賄二一○萬，陳佩琪說，她不買名牌，不好美食，不請傭人，每天搭公車上下班，「柯文哲貪二一○萬給佩琪享樂、害自己要被關十幾年，而這些錢竟不到我年收入的一半？」

陳佩琪表示，家裡所有的存摺、住家（只差化糞池沒開挖）都被抄到天翻地覆了，她要請問法官，「我先生貪汙的錢在哪裡，你幫我找出來」，家裡錢財都是她在打理的，她也請大家幫找柯文哲貪錢給佩琪的證據。

何瑞英因跌倒住院，前天才出院，昨在家中臥床受訪。何瑞英指出，判決當然對柯文哲不公平，民進黨或其他黨哪有人像柯文哲這樣，外面一堆人都亂講，真的「吃人夠夠」，她已經九十歲了，沒那種力氣了，保釋金都繳七千萬元了，又不是企業家，她真的很辛苦。