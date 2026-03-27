聽新聞
0:00 / 0:00

陳佩琪問法官「我先生貪汙的錢在哪」

聯合報／ 記者陳洛薇黃羿馨王駿杰／連線報導

台北地方法院昨重判柯文哲十七年徒刑，柯家人聞訊都難以接受。柯妻陳佩琪向法官喊話：請問法官：我先生貪汙的錢在哪裡？柯媽何瑞英則說，判決對柯文哲不公平，其他黨派哪有人像柯文哲被司法針對？真的是政治迫害。柯胞妹柯美蘭則說「我不相信」。

新竹市長高虹安昨晚也在臉書發文表示，看完相關判決新聞，除了沉重，更多的是對他的不捨，她相信柯文哲會提出上訴，盼柯Ｐ與家人保重，「這條路上您們不孤單」。

陳佩琪表示，她跟柯文哲結婚卅五年，自始至終覺得柯就是個怪咖，他當醫生，總是視病人的生命比家庭還重要，有優渥的薪水，但日子過的跟苦行僧一樣，甚至是有點窮酸。法院判決指柯文哲收賄二一○萬，陳佩琪說，她不買名牌，不好美食，不請傭人，每天搭公車上下班，「柯文哲貪二一○萬給佩琪享樂、害自己要被關十幾年，而這些錢竟不到我年收入的一半？」

陳佩琪表示，家裡所有的存摺、住家（只差化糞池沒開挖）都被抄到天翻地覆了，她要請問法官，「我先生貪汙的錢在哪裡，你幫我找出來」，家裡錢財都是她在打理的，她也請大家幫找柯文哲貪錢給佩琪的證據。

何瑞英因跌倒住院，前天才出院，昨在家中臥床受訪。何瑞英指出，判決當然對柯文哲不公平，民進黨或其他黨哪有人像柯文哲這樣，外面一堆人都亂講，真的「吃人夠夠」，她已經九十歲了，沒那種力氣了，保釋金都繳七千萬元了，又不是企業家，她真的很辛苦。

柯文哲 京華城 陳佩琪 貪汙 柯美蘭 高虹安

延伸閱讀

柯文哲遭重判17年 高虹安臉書發文：沉重、不捨「相信柯P會上訴」

「我沒有圖利也不會貪汙」 柯文哲控早寫好劇本：政治操作下的司法表演

柯文哲遭重判 柯媽淚控政治迫害：哪有人像他被司法針對？

柯文哲宣判倒數計時...一審有罪無罪將揭曉 全案偵審大事記看這裡！

相關新聞

一審重判17年 柯文哲：我絕對不會投降

民眾黨前主席柯文哲被控在京華城容積率收賄、侵占政治獻金等案，台北地方法院昨依違背職務收賄、侵占政治獻金、ＫＰ小物募款所得等，重判柯有期徒刑十七年，褫奪公權六年，台北地檢署與柯文哲律師團均表示要上訴。柯一審遭重判，危及他參選下屆總統資格。

冷眼集／收賄210萬…獲利百億落差 柯文哲案判決難服人

民眾黨前主席柯文哲在京華城案中，合議庭認定二一○萬元政治獻金是威京集團負責人沈慶京行賄的前金，以違背職務收賄罪重判柯文哲，但以檢方指控京華城獎勵容積率可讓沈慶京獲利上百億元，如此不成比例的行賄款項，判決理由之荒謬，正顯示司法與現實社會的脫節。

柯文哲案司法爭議 藍轟偵查外流、押人取供、無限抗告

民眾黨收受政治獻金二一○萬元，被北院認定是民眾黨前主席柯文哲收賄並判重刑。這項判例引發民代對未來收政治獻金的憂心，國民黨立委質疑，此判決恐一竿子打翻一船人，那以後大家都不要收政治獻金；民進黨立委則表示，民代接受陳情本就該從源頭做好風險控管，不能以接受政治獻金作為藉口。

整理包／一審被判17年！柯文哲京華城案爭議、指控罪名是什麼？重點QA一次看懂

歷經一年半調查與審理，前台北市長柯文哲涉入京華城容積爭議與政治獻金案，今（26）日下午終於迎來關鍵判決，台北地院今一審宣判，柯文哲4罪判處應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。 此案自偵辦以來，橫跨司法與政壇，引發高度關注與討論，如今判決結果出爐，不僅牽動柯文哲個人政治前途，也為整起「京華城風暴」寫下重要階段性一頁。「聯合新聞網」為大家整理這場長達一年半的司法與政治風暴，讓你一次看懂事件的來龍去脈與最新走向。

被問徐春鶯案 柯文哲拍桌嗆「民進黨才是共匪」

民眾黨陸籍新住民委員會前主委徐春鶯遭起訴，民眾黨前主席柯文哲昨在記者會上高分貝拍桌回嗆，「過去抓到的共諜是民眾黨比較多，還是民進黨比較多？民進黨才是共匪。」柯文哲還點名賴清德總統，「還好他有希特勒的野心，但是沒有希特勒的能力。」

柯文哲怒轟司法「政治劇本早寫好」 民眾黨329上凱道

民眾黨前主席柯文哲被控在京華城容積率收賄、侵占政治獻金等案，昨一審遭重判有期徒刑十七年，褫奪公權六年。柯文哲昨表示，自己沒有圖利也不會貪汙，京華城案早已變成寫好的政治劇本在善後，這是政治操作下的一場司法表演，「這場審判還不是結束，賴清德，我絕對不會投降；賴清德，我不會屈服的。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。