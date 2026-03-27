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冷眼集／速審重判柯文哲 凸顯司法雙標

聯合報／ 本報記者張宏業
台北地方法院昨天重判柯文哲十七年徒刑，「小草」於民眾黨國際記者會場外舉布條聲援。記者曾原信／攝影
台北地方法院昨天重判柯文哲十七年徒刑，「小草」於民眾黨國際記者會場外舉布條聲援。記者曾原信／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率案收賄等四罪，一審被重判十七年徒刑，同樣涉貪遭起訴的行政院前副院長鄭文燦，更早被檢方偵辦，一審迄今卻連辯論終結程序都沒走到；雖個案在法律上皆有其證據及評價判斷，但對比兩案落差，不禁讓社會輿論質疑，司法是否因民進黨執政而有雙重標準？

檢視過去幾年重大案件，涉及在野黨或執政黨人士，司法偵辦的速度、規模與媒體曝光度，存在顯著差異。以柯文哲案來說，搜索約談聲勢浩大，偵查程序推進迅速，偵辦內容更與綠媒同步，甚至是「綠媒報導在前、司法偵查在後」，兩者亦步亦趨，早已將偵查不公開視為無物，甚至在尚未判決之前，已有特定媒體搶先定調。此次柯因京華城案遭重判，只是一再印證外界「政治干預司法」觀感。

相較之下，當司法箭頭指向執政黨時，節奏與力道往往截然不同。鄭文燦被檢舉涉及華亞科技園區土地開發貪汙案，桃園地檢署二○一七年就著手偵辦，前後歷經四名檢察官調查，後來均因「犯罪嫌疑不足」二度簽結，直到賴清德政府上台才重啟調查；上述對象若是在野黨人士，所面對的「司法處遇」可能大不同。

京華城因超高容積率，讓柯文哲吃上貪汙罪官司，對照高雄國賓飯店改建，也因破千的容積率遭質疑是「京華城翻版」，儘管高雄市政府強調，國賓沒有額外獨創任何的容積獎勵項目，一切依法合規，檢調廉應比照京華城案，至少調閱相關資料釐清，但迄今都沒動作。

民進黨執政之後，從重辦在野黨到媒體操作，屢屢引發悖離過去在野時改革初衷的質疑。京華城案的判決，在法律上不僅多有構人於罪之處，其所引發政治與制度層面的連鎖效應，也埋下人民對於司法不信任的引信。

執政者若無法以一致標準面對所有案件，司法改革的承諾終將淪為口號；當人民對司法的信任不再，任何再嚴謹的判決，也難以服眾，更何況京華城案從偵查到判決舉目瑕疵，落入政治辦案質疑，並不冤枉。

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