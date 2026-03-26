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湊到錢了！沈慶京「加保」3千萬...大兒子提錢辦保 晚間11點半出法院

聯合報／ 記者林孟潔蕭雅娟王聖藜蔣永佑／台北即時報導
沈慶京晚間湊齊3000萬元交保金，由大兒子沈輝庭（右）到法院辦理交保。記者蔣永佑／攝影
沈慶京晚間湊齊3000萬元交保金，由大兒子沈輝庭（右）到法院辦理交保。記者蔣永佑／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率弊案，被依違背職務收賄等罪判刑17年，另威京集團主席沈慶京則被依圖利罪判刑10年，台北地方法院宣判後裁定沈加保3000萬元；據悉，沈於晚間近10時湊齊現金，由大兒子沈輝庭帶錢到法院辦保，沈也在晚間11時27分步出法院。

沈慶京原是1.8億元交保金，限制出境、出海及限制住居、電子腳環、個案手機監控，但合議庭開訊問庭後，認為沈因交保時罹患重病，如今狀況不同，可以運用的人脈也不同，裁定加保3000萬元。

沈慶京為取得京華城容積獎勵，透過應曉薇施壓北市府，沈、應兩人都遭法院重判。台北地院指沈慶京「驅使」應曉薇施壓北市府官員，摧殘市民與公務員的良好互動。

北院指出，沈慶京為打造自己的政商實力，長期行賄應曉薇，並由退休的威京集團顧問吳順民協助爭取容積，「驅使」應曉薇、吳順民施壓台北市政府主管有關都市計畫與建設的承辦官員，並積極接觸柯文哲，促使柯領導的北市府「違法核給容積獎勵」，終而取得非法且價值甚鉅的容積獎勵，所獲不法利益逾上百億元。

北院認為沈慶京不但嚴重破壞威京集團的企業形象，也間接損害集團信譽、眾多股東員工利益，更腐蝕公務行政機關的專業性與廉潔性，致北市府基層公務員堅持依法行政的努力毀於一旦，並使市民對於北市府同仁的中立性產生質疑，摧殘市民與北市府公務員間的良好互動。

沈慶京在偵查及審理過程都否認犯罪，北院認為他犯後態度不佳，兼衡沈自述的智識程度、過往工作經歷、目前經濟、家庭狀況等一切情狀，判他10年徒刑，併科2000萬罰金，並宣告褫奪公權5年。

沈慶京大兒子沈輝庭戴3000萬元交保金到法院辦理交保。記者林孟潔／攝影
沈慶京大兒子沈輝庭戴3000萬元交保金到法院辦理交保。記者林孟潔／攝影

沈慶京晚間湊齊3000萬元交保金，步出法院重獲自由。記者林孟潔／攝影
沈慶京晚間湊齊3000萬元交保金，步出法院重獲自由。記者林孟潔／攝影

柯文哲 京華城

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