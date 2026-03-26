柯文哲遭判17年 國台辦批賴政府「大肆操弄司法打壓政治異已」

民眾黨前主席柯文哲所涉的京華城等案件，26日遭台北地院一審判刑17年、褫奪公權6年，大陸國台辦26日晚間回應，批評賴政府大肆操弄司法打壓政治異己、施行「綠色恐怖」，並指出「多行不義必自斃，其倒行逆施必遭台灣民眾反對和唾棄」。

媒體詢問，柯文哲案件是否會衝擊到兩岸關係，特別是大陸方面與民眾黨方面的交流，以及如何看待這可能影響到2028年大選等情況。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日晚間透過答記者問表示，「我們注意到了有關情況。賴清德當局為謀取政治私利，大肆操弄司法打壓政治異己，施行綠色恐怖，大搞順我者昌、逆我者亡的一套，已經激起島內（台灣內部）越來越多的民怨與反對」。

她強調，「多行不義必自斃，其倒行逆施必遭台灣民眾反對和唾棄」。