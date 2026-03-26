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柯文哲遭重判17年 高虹安臉書發文：沉重、不捨「相信柯P會上訴」
民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案，檢方具體求刑28年6月，台北地院今宣判，柯收賄有罪判17年，褫奪公權6年。對此，新竹市長高虹安稍早在臉書發文，強調看完相關判決新聞，除了沉重，更多的是對他的不捨。
高虹安說，下午得知判決結果時，心中滿是錯愕。直到結束一天市政行程，才有時間靜下心來讀新聞稿，除了沉重，更多的是對他的不捨。
高虹安表示，在她眼中的柯P，始終是那個生活極其簡單、甚至有些「硬派」的人。回想起與柯共事或會面時，對方對物質幾乎毫無要求，吃飯快得像在執行任務，恨不得把所有的精力和時間都奉獻給公共事務。在那副冷靜醫者的外表下，其實有著一顆最赤誠、最不計代價為人民奉獻的心。
高虹安說，這份判決對柯文哲與家人而言，無疑是極其沉重的打擊；但她相信他一定會提出上訴，為了公平正義而繼續努力，直到把事實清清楚楚地攤在社會大眾面前。
高虹安說，法律程序才剛開始，一審後的司法之路依然漫長。盼望柯P與家人能保重身體、堅強應對。請記得，這條路上您們並不孤單，還有許多人在此刻選擇並肩，一起等待公平公正的答案。
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