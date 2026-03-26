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柯文哲一審遭重判 鄭麗文：藍白有很高覺悟必須團結

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今晚受邀到政大出席青年與政壇焦點人物座談。圖／擷自政大學生會YouTube頻道
國民黨主席鄭麗文今晚受邀到政大出席青年與政壇焦點人物座談。圖／擷自政大學生會YouTube頻道

民眾黨前主席柯文哲一審遭判17年、褫奪公權6年。國民黨主席鄭麗文今天表示，檢調辦案過程有許多瑕疵，暴露出檢調司法體系不符人民對公平正義的期待，也為集體情緒、國家團結與穩定種下不安的種子，因此，藍白有很高覺悟必須團結。

鄭麗文今晚受邀到政大演講。針對柯文哲案，鄭麗文提到，美國歷史上曾因最高法院的重要判決而引爆南北戰爭，她指出，政治人物一言興邦一言喪邦，司法判決也有重要效應，法律應該要反映的是當代的道德價值，應該是解決紛擾，帶來社會安定。

鄭麗文指出，柯文哲曾參選總統，又是民眾黨創黨主席，備受高度關注，這樣具有高代表性的判決，更要講求程序正義與公平公正，判決結果要符合社會的道德標準與期待，否則無法起到司法正義的效果，反而造成社會嚴重對立與裂痕。

鄭麗文說，她不是說政治人物大尾就不能被起訴，但整個審理過程，的確讓大家有很深的「先射箭再畫靶」的感覺，無論是檢調蒐證過程或柯文哲的過度羈押，都嚴重違反比例原則；檢調辦案過程許多瑕疵，暴露出現在實務上檢調司法體系，不符人民對公平正義的期待，當事人更付出嚴重而無法回復的代價。

鄭麗文說，她相信民眾黨一定是非常悲憤，為集體情緒、國家團結與穩定種下非常不安的種子，如果司法在政治上選邊站，甚至直接甘於淪為執政者的工具來對付政敵，嚴重違背司法存在的價值與意義。正因民進黨的高壓統治以及在國會的種種作為，在野黨有很深的覺悟必須團結，要贏得2026選舉、2028政黨輪替

對於2026選舉，鄭麗文說，對在野黨而言，最辛苦的殺手鐧是不知民進黨會動用司法到什麼程度來追殺候選人，這已是濫用國家權力，嚴重影響選舉結果，這叫劣幣驅逐良幣，「柯文哲案就是血淋淋地告訴大家台灣政治的現況。」

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