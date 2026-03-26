柯文哲案質疑法官先射箭再畫靶 黃國昌全國動員：周日上凱道討公道

民眾黨前主席柯文哲今一審遭重判17年、褫奪公權6年，民眾黨傍晚召開記者會，黨主席黃國昌說，北院用210萬認定柯文哲違背職務收受賄賂，就是為了達成一審宣告柯文哲十年以上有期徒刑。黃國昌預告，明早將發全國動員令，號召支持者周日一起上凱道討公道。

黃國昌今在民眾黨記者會上質疑，北檢憑什麼用這些罪名起訴柯文哲，今天的判決是不折不扣的政治判決，當初用excel表中的1500、用某時地想構陷柯文哲，淪為社會笑柄，淪為北檢最恥辱的印記。沒想到北院認定不下去的1500，卻為了達成一審要宣告柯文哲10年以上有期徒刑，不惜在1500完全站不住腳後，用210萬認定柯文哲違背職務收受賄賂。

黃國昌強調，210萬是捐到民眾黨政治獻金專戶的政治獻金，210萬沒有任何一塊錢落入柯文哲口袋，連有7人分別捐30萬總共210萬到民眾黨，柯文哲都不知道。他們想知道北院如何認定210萬可以構成違背職務賄款，竟是用沈慶京走出會議室面露微笑，作為跟柯文哲達成「默契合意」期約賄賂的證據，卻對會議談什麼不知情，這不應該是法院認定事實的基礎，更無法為一般人民接受的離譜判決。

黃國昌說，京華城一百多億的利益，卻認定柯文哲作為台北市長時收210萬捐給民眾黨政治獻金，連法官都知道這樣認定會出問題，今天當庭宣示還說這只是前金，他們的疑問是「請問後謝在哪裡？」黃景茂開庭都說柯文哲不知道有210萬捐款的存在，法官還是寫出「柯文哲知道210萬是威京集團捐給民眾黨的政治獻金」請問證據在哪？何時刑事審判可以用預測、想像、用面露微笑，不顧證人證詞恣意認定？

黃國昌表示，他們只想到一件事情是重要的，就是一定要宣告柯文哲十年以上有期徒刑，才可以滿足民進黨在政治上的目的。法官審判過程，看到黃景茂證詞被捏造、被不實登載在筆錄上，要構陷柯文哲入罪，他們沒有依照職權告發，選擇視而不見，就是為了先射箭再畫靶。

黃國昌喊話，他們不會畏懼，更不可能退縮，會更團結地站在一起陪伴柯文哲，要爭取不只是柯文哲個人清白，也要救回台灣被民進黨綠色威權所操控的司法。同時民眾黨中央黨部明天早上九時，將召集中央委員、中評委擴大聯合會議，會正式地發出全國動員令，號召支持者周日一起上凱道討公道。

黃國昌表示，希望賴清德總統不要迴避，勇敢出來面對，好好跟台灣人民解釋，為什麼你要把司法糟蹋成這樣，這塊土地是我們共同的土地，挽救台灣被民進黨糟蹋、蹂躪的司法，民眾黨絕對站在第一線，向賴總統所領導的綠色威權對抗到底。