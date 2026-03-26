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柯文哲一審判17年 民眾黨立院總召陳清龍：爭取清白的路不會輕易放棄

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
前台北市長柯文哲今天因貪汙等罪被判17年徒刑、褫奪公權6年，稍早步出台北地院振臂展現決心。記者季相儒／攝影
前台北市長柯文哲今天因貪汙等罪被判17年徒刑、褫奪公權6年，稍早步出台北地院振臂展現決心。記者季相儒／攝影

台北地方法院今天一審宣判京華城案，民眾黨前主席柯文哲遭到重判17年、褫奪公權6年。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，一審的結果，不會是終點。這條爭取清白的路還很長，他們不會放棄，更不會輕易被擊倒，一定會打起精神奮戰到底。

陳清龍表示，看到柯文哲主席一審判決的結果，除了不捨，還是不捨。法院沒有認定柯文哲收1500萬，卻把捐給台灣民眾黨的210萬政治獻金錯當成賄款，姑且不論上百億的利益，以210萬捐到台灣民眾黨的政治獻金是否合乎比例，問題在於柯文哲根本不知道有捐210萬給台灣民眾黨，這如何是前金後謝？

陳清龍說，為了政治清算，如此入人於罪，司法如何取信於民？一審的結果，不會是終點。這條爭取清白的路還很長，他們不會放棄，更不會輕易被擊倒，一定會打起精神奮戰到底。這段日子以來，即使柯主席被司法追殺，仍然掛心台灣未來的發展，他們也會持續努力，持續實踐台灣民眾黨對人民的許諾。

柯文哲 京華城 民眾黨 陳清龍 政治獻金

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