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京華城容積不法利益 鼎越公司121億545萬餘元全沒收

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
京華城現況，因土地遭扣押，建管處依規定不受理申報勘驗，目前並無進行地上二層以上樓版灌漿作業。聯合報系資料照
京華城現況，因土地遭扣押，建管處依規定不受理申報勘驗，目前並無進行地上二層以上樓版灌漿作業。聯合報系資料照

台北地方法院今宣判柯文哲京華城、政治獻金案，對於沒收金額部分，鼎越公司應沒收121億545萬6748元，柯文哲應沒收1260萬元，柯文哲、李文宗應共同沒收827萬1095元，應曉薇應沒收5250萬元，木可公司應沒收6134萬6790元。

關於京華城容積案，檢方認定鼎越公司因柯、沈等人涉犯違反貪汙治罪條例，不法容積利益高達121億545萬6748元。北院也對鼎越公司應沒收121億545萬6748元。

北院認定，柯文哲應沒收1,260萬元。金額包含，2020年3月24日至26日收受沈慶京以威京集團7人捐贈政治獻金名義收賄210萬元，侵占民眾黨政治獻金600萬元，李文娟以「肖像權授權金」及「授權費」名義匯款450萬元至柯文哲銀行帳戶 。

柯文哲、李文宗應共同沒收827萬1095元部分，則為柯文哲與李文宗共同挪用眾望基金會公款共計827萬1095元支付柯文哲競選總部員工薪資。

沈慶京因應曉薇多次陳情、施壓，力助京華城公司爭取容積率，共計交付賄賂共5250萬元，5250萬元應沒收。5250萬包含，2017年、2018年、2019年間以捐款名義，匯款至應曉薇實際掌控的「華夏協會帳戶」共計600萬元；2021年11月18日，沈慶京用威京集團公司 開另華夏協會等5協會 的6張支票，兌現取得4500萬元 ；2022年以匯款華夏協會或政治獻金捐款方式，交付150萬 。

柯文哲與李文宗、李文娟共同以木可公司名義侵占「柯文哲、吳欣盈總統副總統政治獻金專戶」款項共計6134萬6790元 。判決也指出，木可公司應沒收6134萬6790元。

柯文哲 京華城 鼎越 李文宗 應曉薇

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