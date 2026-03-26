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「請問210萬後謝在哪？」 柯文哲律師控北院審判不公

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲委任律師鄭深元（左）。記者王小萌／攝影
民眾黨前主席柯文哲委任律師鄭深元（左）。記者王小萌／攝影

台北地方法院今天一審宣判京華城案，民眾黨前主席柯文哲遭到重判17年、褫奪公權6年。民眾黨隨即舉行記者會，律師鄭深元於會中批評，錢是進到民眾黨帳戶，柯文哲沒有提領作為私人用途，審判長認為這210萬是前金，雖然很低但可能有後謝。但檢察官所說的1500萬被認為證據不足，那後謝在哪裡？

民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，原本只是捐給台灣民眾黨的210萬元政治獻金，卻被法院認定為構成違背職務收賄，甚至成為判處柯文哲13年徒刑的重要理由。法院的邏輯是認為，這210萬元具有對價關係，即使金額顯不相當，甚至柯文哲本人未必知情，也不影響收賄罪的成立。法院還進一步認定，這210萬元是所謂的「前金」，即使沒有任何後謝證據，也可以成立犯罪。

鄭深元則指出，這筆錢是進入台灣民眾黨的政治獻金專戶，依法申報、公開透明，從頭到尾沒有進入柯文哲個人帳戶，也沒有被提領作私人用途。如果真的是行賄，會用一個所有人都可以查得到的政治獻金帳戶來進行嗎？

鄭深元質疑，法院認為朱亞虎訊息所說的「感謝560」是容積，但訊息是兩年半後才傳，行賄者會憋兩年半再感謝？法院認為捐款210萬可以換得121億利益得獎勵容積，210萬雖然很低但可能有後謝，但這樣的對價性有符合？再請問後謝在哪裡？甚至在都委會審議結果中，最終是「不予補助」，那麼所謂的對價關係到底如何成立？這些問題，判決中都沒有合理說明。

鄭深元批評，本案檢方在起訴後持續補充大量證據，甚至在開庭前一天才提出，部分證據還透過媒體釋出，對證人形成壓力，但法院並沒有採取任何措施來維持審判公平。另外，卷證數量超過200宗，證人多達600多人，被告在長期羈押的情況下，只能在有限條件下閱卷與準備辯護，這樣的情況下，辯護權是否真正受到保障，是一個很大的疑問。

鄭深元也說，多名證人的筆錄內容與實際陳述不符，甚至有疑似偽造的情形，但法院並沒有要求檢方釐清，也沒有進一步處理。檢察官騙票取得搜索票，法院能否採信？他強調，本案沒有任何政治獻金被柯文哲私用，檢方指控所謂「公益侵占」，是因為將政治獻金用於支付競選團隊人事費用；但依現行制度與實務見解，政治獻金本來就屬於政黨或參選人，只是在用途上受到規範，並非當然構成侵占。

最後，鄭深元表示，本案在事實認定與法律適用上都存在重大爭議，審理程序也未充分落實公平、公正、公開及獨立審判原則。在收到完整判決書後，律師團將會依法提起上訴，並在後續審理中持續釐清相關事實，爭取一個符合程序正義與實體正義的結果。

柯文哲 京華城 民眾黨 政治獻金

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