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批司法「先射箭再畫靶」 國民黨團聲援柯文哲：不讓綠色恐怖隻手遮天

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團聲援柯文哲「拒絕政治判決，阻止司法崩壞」，指出若今天可以「先射箭再畫靶」重判在野黨主席，明天就能輾壓任何一位人民，在野不會讓綠色恐怖隻手遮天。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
國民黨立法院黨團聲援柯文哲「拒絕政治判決，阻止司法崩壞」，指出若今天可以「先射箭再畫靶」重判在野黨主席，明天就能輾壓任何一位人民，在野不會讓綠色恐怖隻手遮天。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

民眾黨前主席柯文哲今一審遭判有期徒刑17年、褫奪公權6年。國民黨立法院黨團聲援柯文哲「拒絕政治判決，阻止司法崩壞」，檢方無確鑿收賄證據，台北地院竟東拼西湊將210萬元政治獻金曲解成賄款；若今天可以「先射箭再畫靶」重判在野黨主席，明天就能輾壓任何一位人民，在野不會讓綠色恐怖隻手遮天。

國民黨團指出，綜觀全案荒腔走板的審理過程，國民黨團聲援柯文哲，民進黨政府必須停止「政治判決」。檢方查無確鑿收賄證據，卻僅憑臆測與編故事入人於罪，讓國人看清，這不僅是對在野黨領袖的政治追殺，更證明台灣司法已全面崩壞，淪為執政黨打擊政敵的專屬工具。

國民黨團認為，誠如民眾黨主席黃國昌所點事實，這次宣判的邏輯恐怕無法讓國人信服，法庭審理至今，根本無法認定柯文哲有收受所謂的「1500萬」賄款。眼看原先畫的大餅難以自圓其說，台北地院竟東拼西湊，將一筆捐給台灣民眾黨的210萬元政治獻金，硬生生曲解成賄款。

國民黨團表示，讓人遺憾的是柯文哲根本對210萬元的捐款毫不知情，甚至連被指控「共同收受」這筆賄賂的親信李文宗，在該部分也都獲判無罪。一個當事人不知道、「共犯」無罪的款項，竟被認定為對價關係？這不是欲加之罪，什麼才是欲加之罪？大家必須撥開黑幕，追究「政治判決」背後的藏鏡人。

國民黨團質疑，若今天賴政府可以持續操弄檢調與法院，用「先射箭再畫靶」的方式重判在野黨主席；明天，民進黨就能用同樣的國家機器，輾壓任何一位敢於監督政府的台灣人民。

國民黨團表示，此時此刻聲援的不僅僅是柯文哲個人的清白，更是為挽救已經徹底淪為「民進黨禁臠」的司法體系。這條捍衛民主法治的道路非常漫長，但只要在野陣營不妥協、不放棄，就絕對不能讓綠色恐怖隻手遮天。

柯文哲 京華城 國民黨 政治獻金

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