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「我沒有圖利也不會貪汙」 柯文哲控早寫好劇本：政治操作下的司法表演

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「我沒有圖利也不會貪汙」 柯文哲控早寫好劇本：政治操作下的司法表演

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（中）。圖／擷自Udn直播畫面
民眾黨前主席柯文哲（中）。圖／擷自Udn直播畫面

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城政治獻金等案，台北地方法院今天一審宣判17年徒刑、褫奪公權6年。柯文哲對此表示，自己沒有圖利，更是不會貪汙，京華城案沒有在追求真相，早已變成寫好的政治劇本在善後，這不是一個法治國家的審判，而是政治操作下的司法表演。

針對台北地方法院一審宣判京華城、政治獻金等案，民眾黨晚間在台大醫院國際會議中心舉行「創黨主席柯文哲司法記者會」，與會人員包括柯文哲、民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨立法院黨團主任陳智菡，還有柯文哲委任律師鄭深元、陸正義及蕭奕弘。

柯文哲表示，司法是國家最後一道防線，理論上應該要被人民信任，唯一目的是維持社會公平正義，絕對不可以成為執政者打壓反對黨的政治工具，司法辦案應當以證據為基礎，而不是用編故事的方式定罪。

柯文哲說，京華城案沒有在追求真相，早已變成寫好的政治劇本在善後，所有證據法則都被拋棄，法官選擇性採信證詞，這不是一個法治國家的審判，而是在政治操作下的司法表演，本案有太多政治立介入的痕跡，台灣的司法公信力也因此更加脆弱。

柯文哲指出，檢廉前年大動作搜索柯文哲住家、辦公室及民眾黨中央黨部，理由是購買商辦的現金為賄款、京華城容積審議沒有法源基礎，竟然用捐給民眾黨的210萬元政治獻金，認定柯文哲貪汙重判13年徒刑，「這就是騙票搜索，我不會圖利也不會貪汙。」

「我非常坦蕩」，柯文哲強調，自己沒有圖利，更是不會貪汙，如果根本沒有參與，又是哪裡來的圖利，執政黨動用國家機器辦案，查不到柯文哲有不法金流，「如果沒有被關這一年，還真的無法證明我的清白。」

柯文哲 京華城 貪汙 民眾黨 政治獻金

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