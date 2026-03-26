【重磅快評】柯文哲重傷 藍白還有再分裂本錢？

民眾黨前主席柯文哲一審遭重判，法律訴訟重新開打，政治衝擊卻已全面發酵。對柯文哲而言，這不只是個人的司法攻防，更是民眾黨創黨以來最大的政治危機；對藍白而言，則牽動在野聯盟2026與2028的整體戰略布局。見證過2024年「君悅慘案」的國民黨桃園市議員凌濤今天喊話，「藍白團體戰」從今天開跑，沒有任何不合作的空間，此刻已不是為了選舉成敗，而是為了台灣社會免於綠共獨裁。

柯文哲涉及京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，台北地方法院今重判17年徒刑、褫奪公權6年。民眾黨主席黃國昌質疑，他完全無法理解，法院沒有認定柯文哲收受1500萬元，卻把捐給民眾黨的210萬元當成賄款，「這到底是哪門子賄賂？簡直是太扯了！」對於判決結果難以置信，這條路還非常漫長，「只要阿北沒有放棄，我們就不會放棄」。

不過，一審重判的結果，政治上幾乎可以宣判柯文哲2028總統夢碎。過去柯訴求「白色力量」、「垃圾不分藍綠」，一審判決重傷柯文哲過去人設，即使小草仍深信不疑，但中間選民與年輕族群勢必受到司法影響。不只法律判決的限制，更關鍵的是，政治誠信一旦出現裂縫，短期內恐難修補，成為柯未來徐圖東山再起的一大路障。

柯文哲受重傷，民眾黨形同被「斬首」，昔日一人政黨的權力結構也將重新洗牌；柯文哲與黃國昌的「兩個太陽」關係，將面臨更現實的權力分配問題。柯文哲過去以「兩年條款」設計立委輪替，培養第二梯隊民眾黨立委，原意在於擴大政治能量，如今卻可能加速權力重組；柯文哲若專注於司法攻防，黨務實權勢必回歸黃國昌手中，民眾黨是否從「柯P意志」轉向「國昌路線」，直接牽動藍白合的未來走向，2026、2028的戰略布局可能都要歸零思考。

回顧2024年總統大選，柯文哲親手撕毀「六點共識」，在君悅酒店上演藍白分裂戲碼，從原本可能整合的契機，急轉直下成為各自開戰。那一夜，不只是談判破局，更是互信崩解的起點。如今歷史彷彿繞了一圈再回到原點，只是當年的柯文哲，手握聲量和籌碼；如今的柯文哲，卻深陷司法陰影。

中廣前董事長趙少康曾說，2024總統大選藍白如果合作，柯文哲也不會被關那麼久，柯應該也滿後悔的。凌濤指出，主事者心意甚堅，重判柯文哲，把司法政治武器化，幾近司法追殺；過去有新竹市長高虹安案件的前車之鑑，當民眾黨遭遇建黨最大危機，在野更需要團結一心，對抗賴清德司法追殺統治。

君悅飯店的那一晚，是藍白分裂的起點；北院這一判，則可能成為深化藍白合定位的分水嶺。藍白主事者應深深思考，藍白團結都未必打得贏團結的民進黨，更何況是分裂的在野黨。

回到開門見山的問題，藍白還有再分裂的本錢嗎？