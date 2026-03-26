柯文哲重判17年 江和樹：目的讓柯2028無法參選

民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案，台北地院今宣判，柯收賄有罪判17年，褫奪公權6年。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今以「這不是審判，這是追殺」評論這項判決，並認為「今天是司法史上最殘忍的一天」

江和樹在臉書表示，這項判決最終目的就是要讓2028柯文哲無法參選，這場訴訟絕對不會是一個終點。當司法成為政治清算的工具，受傷的絕對不只有柯文哲，更是台灣多年來辛苦建立的民主法治與台灣人民。

民眾黨太平區市議員參選人許書豪也說，「小沈1500」除了檢方說它是帳冊外，沒有任何其他證據證明它是真的。一個證據都沒有，只有檢方自圓其說。至於說210萬元的政治獻金被認為是前金後謝，許書豪說，那是匯到完全可以追查的政黨政治獻金帳戶的合法捐贈 ，更何況朱亞虎說了22次不是賄賂的210萬。

江和樹和許書豪都說，他們會陪著阿北堅定向前，不信公理正義喚不回。