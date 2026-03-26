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柯文哲遭判17年 陳佩琪嘆全家被抄到翻天：請問法官我先生貪汙的錢在哪？

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柯文哲遭判17年 陳佩琪嘆全家被抄到翻天：請問法官我先生貪汙的錢在哪？

聯合報／ 記者陳洛薇／台北即時報導
京華城案今（26）日一審宣判，民眾黨前主席柯文哲遭重判17年、褫奪公權6年，柯妻陳佩琪怒問法官，貪汙的錢在哪裡？聯合報系資料照
京華城案今（26）日一審宣判，民眾黨前主席柯文哲遭重判17年、褫奪公權6年，柯妻陳佩琪怒問法官，貪汙的錢在哪裡？聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，台北地方法院今重判柯文哲17年徒刑。柯文哲的妻子陳佩琪向法官喊話：請問法官  我先生貪汙的錢在哪裡？

陳佩琪在臉書發文表示，她跟柯文哲結婚35年，自始至終覺得柯就是個怪咖，「他當醫生，總是視病人的生命比家庭還重要，我也不以為意，因為病人的命本就較重要，有份優渥的醫師薪水，但日子過的跟苦行僧一樣，甚至是有點窮酸，我曾問他收入不錯啊，幹嘛過這種日子，他雖有亞斯特質，卻很感性的跟我說，他賺錢是要給妻小用的...」

「我真的不知道他今天貪了人家的210萬元給佩琪享樂、害自己要被關十幾年，而這些錢竟不到我年收入的一半？」陳佩琪說，她不買名牌，不好美食，不請傭人，每天搭公車上下班，「到底你貪210萬給我幹什麼？請問錢在哪裡呢？」

陳佩琪表示，家裡所有的存摺、住家（只差化糞池沒開挖）都被抄到天翻地覆了，她要請問法官，「我先生貪汙的錢在哪裡，你幫我找出來」，家裡錢財都是她在打理的，她也請大家幫找柯文哲貪錢給佩琪的證據。

柯文哲 京華城 陳佩琪 貪汙

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