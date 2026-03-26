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柯文哲貪汙遭重判17年、1500萬收賄無罪 北檢回應會上訴

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲因貪汙等罪被重判17年徒刑，稍早在律師陪同下步出法院。記者季相儒／攝影
民眾黨前主席柯文哲因貪汙等罪被重判17年徒刑，稍早在律師陪同下步出法院。記者季相儒／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，台北地院今天對柯文哲以「政治獻金」名義，收受威京集團賄賂、以及侵占民眾黨款項，重判17年徒刑、褫奪公權6年，但對被指控收賄「1500萬」部分判決無罪；台北地檢署回應，就本案判決有違誤及不當之處，檢察官將於收受判決書後，儘速研議上訴理由，於期限內提上訴。

北檢指出，檢察官偵辦本案絕無預設立場，偵辦團隊均依法定程序蒐集證據，嚴守正當法律程序原則，並秉持「依據證據、查明事實、毋枉毋縱」之客觀中立態度，詳查事實妥慎適用法律。

此外， 法院審理中，亦就被告、辯護人所提出相關程序與實體之爭執，逐一審慎調查檢辯雙方所提出之事證，並使雙方充分辯論，作成判決。北檢呼籲各界應正視法院判決

所認定本案犯罪之不公、不義與不法，並應尊重法院判決，共同維護司法公信力。

北檢強調，就相關泛政治化解讀本案並藉此模糊焦點之非理性、情緒性言論，檢方不予回應

柯文哲 京華城 北檢 收賄 民眾黨

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