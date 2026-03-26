聽新聞
0:00 / 0:00
柯文哲貪汙遭重判17年、1500萬收賄無罪 北檢回應會上訴
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，台北地院今天對柯文哲以「政治獻金」名義，收受威京集團賄賂、以及侵占民眾黨款項，重判17年徒刑、褫奪公權6年，但對被指控收賄「1500萬」部分判決無罪；台北地檢署回應，就本案判決有違誤及不當之處，檢察官將於收受判決書後，儘速研議上訴理由，於期限內提上訴。
北檢指出，檢察官偵辦本案絕無預設立場，偵辦團隊均依法定程序蒐集證據，嚴守正當法律程序原則，並秉持「依據證據、查明事實、毋枉毋縱」之客觀中立態度，詳查事實妥慎適用法律。
此外， 法院審理中，亦就被告、辯護人所提出相關程序與實體之爭執，逐一審慎調查檢辯雙方所提出之事證，並使雙方充分辯論，作成判決。北檢呼籲各界應正視法院判決
所認定本案犯罪之不公、不義與不法，並應尊重法院判決，共同維護司法公信力。
北檢強調，就相關泛政治化解讀本案並藉此模糊焦點之非理性、情緒性言論，檢方不予回應
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。