快訊

「我沒有圖利也不會貪汙」 柯文哲控早寫好劇本：政治操作下的司法表演

全台已打逾54萬劑！新北診所赫見GSK流感疫苗含混濁物 疾管署急回收

柯文哲遭判17年 陳佩琪嘆全家被抄到翻天：請問法官我先生貪汙的錢在哪？

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲挪827萬公款付總統競總員工薪資 北院批眾望基金會淪私人金庫

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
柯文哲與親信李文宗涉嫌挪用眾望基金會827萬公款，將總統競選總部及民眾黨團隊人員形式上聘為眾望基金會員工，實際工作皆為處理柯個人選務，被台北地院認定已明顯悖於眾望設立目的委託的公益性任務涉背信罪。圖／取自眾望基金會官網
柯文哲與親信李文宗涉嫌挪用眾望基金會827萬公款，將總統競選總部及民眾黨團隊人員形式上聘為眾望基金會員工，實際工作皆為處理柯個人選務，被台北地院認定已明顯悖於眾望設立目的委託的公益性任務涉背信罪。圖／取自眾望基金會官網

民眾黨主席、前台北市長柯文哲4大案宣判，柯與親信李文宗因涉嫌挪用眾望基金會827萬公款，各遭台北地方法院判刑2年6月。合議庭認定，柯將競選總部及民眾黨團隊人員形式上聘為眾望基金會員工，實際工作皆為處理柯個人選務，薪資金額竟占眾望2023年度總支出6成，明顯已悖於眾望設立目的委託的公益性任務。

合議庭指出，柯、李2人於2022年12月至2024年8月間，將競選總部及民眾黨團隊人員形式上聘為眾望基金會員工，但實際從事柯2024總統大選相關活動、行程，上述員工在眾望基金會內，依職位、職等按月支付4.5萬至12萬元不等的薪資，共計827萬1095元。

合議庭認為，眾望基金會原始向主管機關申報的設立目的，為從事社會公益，核心宗旨則為扶助社會弱勢，因此柯、李以此方式挪用眾望業務款項，支薪給與眾望業務無關的柯競總工作人員，明顯悖於原設立目的，且違背眾望委託的公益性任務。

況且，上述薪資支出金額占眾望2023年度總支出高達6成，均未用以公益業務支出，已違背章程規定，公益事項業務支出不得低於全年收入總額60％之規定，使眾望財產淪為柯恣意私用的金庫。

柯文哲 京華城 李文宗 競選總部 薪資 民眾黨

延伸閱讀

工作簿柯文哲做的、小沈1500是沈慶京 法院仍認定無罪關鍵理由曝光

柯文哲被認定私吞600萬政治獻金未申報 與李文宗兄妹公益侵占6734萬

柯文哲遭重判17年…法官批求財團支持收賄 用「商業外衣」掏空政治獻金

柯文哲被判17年強調不會逃亡 7千萬交保金向母妹借嘆「可以減嗎」

相關新聞

「我沒有圖利也不會貪汙」 柯文哲控早寫好劇本：政治操作下的司法表演

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城、政治獻金等案，台北地方法院今天一審宣判17年徒刑、褫奪公權6年。柯文哲對此表示，自己沒有圖利，更是不會貪汙，京華城案沒有在追求真相，早已變成寫好的政治劇本在善後，這不是一個法治國家的審判，而是政治操作下的司法表演。

京華城案柯文哲為何被判17年？ 台北地院判決理由看這裡

歷經1年半調查與審理，台北市前市長長柯文哲涉京華城容積爭議與政治獻金案，台北地院下午宣判，柯文哲被認定犯違背職務收受賄賂、公益侵占（2罪）、背信等共4罪，應執行有期徒刑17年。

柯文哲遭判17年 陳佩琪嘆全家被抄到翻天：請問法官我先生貪汙的錢在哪？

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，台北地方法院今重判柯文哲17年徒刑。柯文哲的妻子陳佩琪向法官喊話：請問法官 我先生貪汙的錢在哪裡？

柯文哲貪汙遭重判17年、1500萬收賄無罪 北檢回應會上訴

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，台北地院今天對柯文哲以「政治獻金」名義，收受威京集團賄賂、以及侵占民眾黨款項，重判17年徒刑、褫奪公權6年，但對被指控收賄「1500萬」部分判決無罪；台北地檢署回應，就本案判決有違誤及不當之處，檢察官將於收受判決書後，儘速研議上訴理由，於期限內提上訴。

【重磅快評】柯文哲重傷 藍白還有再分裂本錢？

民眾黨前主席柯文哲一審遭重判，法律訴訟重新開打，政治衝擊卻已全面發酵。對柯文哲而言，這不只是個人的司法攻防，更是民眾黨創黨以來最大的政治危機；對藍白而言...

柯文哲遭重判17年…法官批求財團支持收賄 用「商業外衣」掏空政治獻金

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，柯不認罪，台北地院判柯4罪有罪應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。判決指出，柯文哲犯後完全未能正視己身錯誤，不足為有利考量，並批柯嚴重耗費有限司法資源。。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。