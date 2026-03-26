柯文哲挪827萬公款付總統競總員工薪資 北院批眾望基金會淪私人金庫

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲4大案宣判，柯與親信李文宗因涉嫌挪用眾望基金會827萬公款，各遭台北地方法院判刑2年6月。合議庭認定，柯將競選總部及民眾黨團隊人員形式上聘為眾望基金會員工，實際工作皆為處理柯個人選務，薪資金額竟占眾望2023年度總支出6成，明顯已悖於眾望設立目的委託的公益性任務。

合議庭指出，柯、李2人於2022年12月至2024年8月間，將競選總部及民眾黨團隊人員形式上聘為眾望基金會員工，但實際從事柯2024總統大選相關活動、行程，上述員工在眾望基金會內，依職位、職等按月支付4.5萬至12萬元不等的薪資，共計827萬1095元。

合議庭認為，眾望基金會原始向主管機關申報的設立目的，為從事社會公益，核心宗旨則為扶助社會弱勢，因此柯、李以此方式挪用眾望業務款項，支薪給與眾望業務無關的柯競總工作人員，明顯悖於原設立目的，且違背眾望委託的公益性任務。

況且，上述薪資支出金額占眾望2023年度總支出高達6成，均未用以公益業務支出，已違背章程規定，公益事項業務支出不得低於全年收入總額60％之規定，使眾望財產淪為柯恣意私用的金庫。