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影／柯文哲涉京華城案一審判17年 步出台北地院

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
前台北市長柯文哲今天因貪汙等罪被判17年徒刑、褫奪公權6年，稍早步出台北地院振臂展現決心。記者季相儒／攝影
前台北市長柯文哲今天因貪汙等罪被判17年徒刑、褫奪公權6年，稍早步出台北地院振臂展現決心。記者季相儒／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率收賄、圖利、公益侵占及背信等案，遭羈押1年後以7000萬元交保，並接受電子腳環科技監控。台北地方法院今（26）日下午宣判，一審判處柯文哲17年徒刑。

法院於訊問庭後裁定，柯文哲維持原交保金額，並限制出境、出海及限制住居，同時持續配戴電子腳環與個案手機進行科技監控。

下午4時38分，柯文哲面帶微笑步出台北地院，現場約十多名支持者高喊「柯文哲清清白白」口號迎接。他數度向支持者揮手致意，未發表談話，隨即搭車離去，前往台大國際會議中心，準備稍後召開中外記者會。

前台北市長柯文哲今天因貪汙等罪被判17年徒刑、褫奪公權6年，稍早步出台北地院振臂展現決心。記者季相儒／攝影
前台北市長柯文哲今天因貪汙等罪被判17年徒刑、褫奪公權6年，稍早步出台北地院振臂展現決心。記者季相儒／攝影

民眾黨 限制出境 京華城案 柯文哲 京華城

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