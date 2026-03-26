聽新聞
0:00 / 0:00
影／柯文哲涉京華城案一審判17年 步出台北地院
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占及背信等案，遭羈押1年後以7000萬元交保，並接受電子腳環科技監控。台北地方法院今（26）日下午宣判，一審判處柯文哲17年徒刑。
法院於訊問庭後裁定，柯文哲維持原交保金額，並限制出境、出海及限制住居，同時持續配戴電子腳環與個案手機進行科技監控。
下午4時38分，柯文哲面帶微笑步出台北地院，現場約十多名支持者高喊「柯文哲清清白白」口號迎接。他數度向支持者揮手致意，未發表談話，隨即搭車離去，前往台大國際會議中心，準備稍後召開中外記者會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。