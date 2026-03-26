影／柯文哲涉京華城案一審判17年 步出台北地院

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城、政治獻金等案，台北地方法院今天一審宣判17年徒刑、褫奪公權6年。柯文哲對此表示，自己沒有圖利，更是不會貪汙，京華城案沒有在追求真相，早已變成寫好的政治劇本在善後，這不是一個法治國家的審判，而是政治操作下的司法表演。

2026-03-26 19:14