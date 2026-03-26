快訊

「我沒有圖利也不會貪汙」 柯文哲控早寫好劇本：政治操作下的司法表演

全台已打逾54萬劑！新北診所赫見GSK流感疫苗含混濁物 疾管署急回收

柯文哲遭判17年 陳佩琪嘆全家被抄到翻天：請問法官我先生貪汙的錢在哪？

聽新聞
0:00 / 0:00

遭重判17年 柯文哲2028總統夢碎？內政部：視最新判決由中選會審認

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
柯文哲任內涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，北院今下午判有期徒刑17年、褫奪公權6年，可上訴。記者許正宏／攝影
柯文哲任內涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，北院今下午判有期徒刑17年、褫奪公權6年，可上訴。記者許正宏／攝影

台北地院審理京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金案等案，民眾黨前主席柯文哲一審被判17年有期徒刑、褫奪公權6年，外界認為2028柯文哲參選總統夢碎。不過內政部表示，2028年總統選舉的候選人登記期間也未屆至，是否具參選資格，須視登記參選時最新判決，由中央選舉委員會依法審認。

總統副總統選舉罷免法第26條對總統能否參選有消極資格規定，規定「曾犯貪汙罪經有罪判決確定」、或不論罪名「受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定」者不得登記參選。

對於若柯文哲在2028年登記參選前，二審改判10年以下，是否可登記參選？內政部表示，本案仍可上訴，且2028年總統選舉之候選人登記期間也未屆至，是否具參選資格，須視登記參選時之最新判決，由中央選舉委員會依法審認。

柯文哲 京華城 內政部 中選會 民眾黨

延伸閱讀

柯文哲判17年 民進黨團：好好打官司、捍衛自身清白

【重磅快評】京華城案重判17年 藍白合仍看柯文哲下一步

柯文哲遭判刑17年 民眾黨北市議員：極端判決 歷史沉痛一頁

柯文哲遭重判17年 王鴻薇籲：藍白合勝選解決司法干預政治

相關新聞

京華城案柯文哲為何被判17年？ 台北地院判決理由看這裡

歷經1年半調查與審理，台北市前市長長柯文哲涉京華城容積爭議與政治獻金案，台北地院下午宣判，柯文哲被認定犯違背職務收受賄賂、公益侵占（2罪）、背信等共4罪，應執行有期徒刑17年。

柯文哲遭判17年 陳佩琪嘆全家被抄到翻天：請問法官我先生貪汙的錢在哪？

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，台北地方法院今重判柯文哲17年徒刑。柯文哲的妻子陳佩琪向法官喊話：請問法官 我先生貪汙的錢在哪裡？

柯文哲貪汙遭重判17年、1500萬收賄無罪 北檢回應會上訴

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，台北地院今天對柯文哲以「政治獻金」名義，收受威京集團賄賂、以及侵占民眾黨款項，重判17年徒刑、褫奪公權6年，但對被指控收賄「1500萬」部分判決無罪；台北地檢署回應，就本案判決有違誤及不當之處，檢察官將於收受判決書後，儘速研議上訴理由，於期限內提上訴。

關鍵210萬元！李文宗貪汙收賄無罪 法官認僅轉知柯文哲已收款

台北市前市長辦公室主任李文宗，捲入京華城案、政治獻金案等，台北地方法院被依公益侵占、背信罪，判處應執行4年6月，其中被控貪汙治罪條例「違背職務之行為收受賄賂罪」部分無罪。北院認為，李文宗雖回覆答謝210萬訊息給朱亞虎，但無證據證明李參與京華城容積案，李僅是轉知柯文哲已收這筆款項。

柯文哲遭重判17年…法官批求財團支持收賄 用「商業外衣」掏空政治獻金

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，柯不認罪，台北地院判柯4罪有罪應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。判決指出，柯文哲犯後完全未能正視己身錯誤，不足為有利考量，並批柯嚴重耗費有限司法資源。。

整理包／一審被判17年！柯文哲京華城案爭議、指控罪名是什麼？重點QA一次看懂

歷經一年半調查與審理，前台北市長柯文哲涉入京華城容積爭議與政治獻金案，今（26）日下午終於迎來關鍵判決，台北地院今一審宣判，柯文哲4罪判處應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。 此案自偵辦以來，橫跨司法與政壇，引發高度關注與討論，如今判決結果出爐，不僅牽動柯文哲個人政治前途，也為整起「京華城風暴」寫下重要階段性一頁。「聯合新聞網」為大家整理這場長達一年半的司法與政治風暴，讓你一次看懂事件的來龍去脈與最新走向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。