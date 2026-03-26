遭重判17年 柯文哲2028總統夢碎？內政部：視最新判決由中選會審認

台北地院審理京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金案等案，民眾黨前主席柯文哲一審被判17年有期徒刑、褫奪公權6年，外界認為2028柯文哲參選總統夢碎。不過內政部表示，2028年總統選舉的候選人登記期間也未屆至，是否具參選資格，須視登記參選時最新判決，由中央選舉委員會依法審認。

總統副總統選舉罷免法第26條對總統能否參選有消極資格規定，規定「曾犯貪汙罪經有罪判決確定」、或不論罪名「受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定」者不得登記參選。

對於若柯文哲在2028年登記參選前，二審改判10年以下，是否可登記參選？內政部表示，本案仍可上訴，且2028年總統選舉之候選人登記期間也未屆至，是否具參選資格，須視登記參選時之最新判決，由中央選舉委員會依法審認。