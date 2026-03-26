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沈慶京「驅使」應曉薇施壓北市府官員 北院批摧殘市民與公務員互動

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
台北市前市長柯文哲任內涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，北院今天下午宣判，審判長日前要求被告均應到庭。今天同案被告威京集團主席沈慶京（中）到庭聆聽判決。記者許正宏／攝影
台北市前市長柯文哲任內涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，北院今天下午宣判，審判長日前要求被告均應到庭。今天同案被告威京集團主席沈慶京（中）到庭聆聽判決。記者許正宏／攝影

威京集團主席沈慶京被控為取得京華城容積獎勵，被控透過台北市議員應曉薇施壓北市府，沈、應兩人都遭法院重判。台北地院指沈慶京「驅使」應曉薇施壓北市府官員，摧殘市民與公務員的良好互動。

北院指出，沈慶京為打造自己的政商實力，長期行賄應曉薇，並由退休的威京集團顧問吳順民協助爭取容積，「驅使」應曉薇、吳順民施壓台北市政府主管有關都市計畫與建設的承辦官員，並積極接觸柯文哲，促使柯領導的北市府「違法核給容積獎勵」，終而取得非法且價值甚鉅的容積獎勵，所獲不法利益逾上百億元。

北院認為沈慶京不但嚴重破壞威京集團的企業形象，也間接損害集團信譽、眾多股東員工利益，更腐蝕公務行政機關的專業性與廉潔性，致北市府基層公務員堅持依法行政的努力毀於一旦，並使市民對於北市府同仁的中立性產生質疑，摧殘市民與北市府公務員間的良好互動。

沈慶京在偵查及審理過程都否認犯罪，北院認為他犯後態度不佳，兼衡沈自述的智識程度、過往工作經歷、目前經濟、家庭狀況等一切情狀，判他10年徒刑，併科2千萬罰金，並宣告褫奪公權5年。

柯文哲 京華城

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