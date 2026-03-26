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工作簿柯文哲做的、小沈1500是沈慶京 法院仍認定無罪關鍵理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
台北市前市長柯文哲任內涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，北院今天下午宣判，審判長日前要求被告均應到庭。今天柯文哲（右）在黃國昌（左）等人陪伴下到庭聆聽判決。記者許正宏／攝影
台北市前市長柯文哲任內涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，北院今天下午宣判，審判長日前要求被告均應到庭。今天柯文哲（右）在黃國昌（左）等人陪伴下到庭聆聽判決。記者許正宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率等弊案，法院今依貪汙治罪條例違背職務收賄、公益侵占、背信等罪判刑17年，但合議庭僅認定柯收受威京集團主席沈慶京210萬元，「小沈1500」部分無罪，台北地院認定工作簿檔案確實是柯文哲所製作，「小沈」也確認是沈慶京，但缺乏確實雙方有完成交付、收受1500萬元賄賂的補強證據。

檢方起訴指出，柯文哲護航鼎越公司取得京華城土地20％容積獎勵，而沈慶京2022年9月12日傳送感謝訊息給柯，表達京華廣場動土典禮，柯將是唯一被邀請的政治人物；柯之後親自收受沈交付的1500萬元賄款，在EXCEL檔案「工作簿」記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，並儲存在行動硬碟中。

然而，台北地院認為，「A1-37」行動硬碟中的工作簿檔案私密性極高，縱使如證人邱佩琳、周芳如、謝明珠等人，因協助柯文哲向金主募款，可能知悉部分募款資訊。不過，經勘驗後，檔案最後編輯時間均於2024年8月30日搜索日期之前，且依檔案內容足以認定工作簿是柯文哲自行記錄製作的文件，其中除「2022/11/1小沈1500沈慶京」外的其餘編號內容，經傳訊證人及比對後，也可發現具真實性。

北院指出，沈慶京2022年9月1日下午2時26分，傳送訊息給柯文哲「市長，向您報告，京華城案已於111年8月29日取得修建執照及9月下旬將取得建照核准文號」、「婉謝其他政治 人物，僅邀市長親臨主持」等語，並在訊息後方自稱「小沈」， 可證明沈對柯自稱為「小沈」，與柯於2023年11月3日下午7時11分，傳送訊息給黃珊珊表示「威京小沈已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」等語，也稱沈慶京為「小沈」相符。

另外，柯文哲與沈慶京LINE對話紀錄，沈對柯一概自稱為「小沈」或「威京小沈」，諸如「但是你沒有告訴我何時可以在陶朱或是公司或其他地方見面。小沈」、「那就在公司，10:30我請人在一樓接你。小沈」、「方便請回電小沈」、「這兩天有在台北嗎?可否找個時間碰頭?晚一點也沒關係，時間上我可以配合。小沈」等內容，足認柯文哲工作簿上所載的「小沈」就是沈慶京。

然而，柯文哲雖然在工作簿明確記載各筆款項收受的時間、金額、姓名及經手人等，但衡量他的記載方式，不能認定有具「帳冊」的性質，充其量屬於柯本人於審判外所為不利於己的供述，但被告自白不得作為有罪判決的唯一證據，仍應調查其他必要的證據，觀察是否與事實相符，除自白外，仍應有足可證明犯罪的必要證據。

法院認為，縱使證明工作簿內容的各筆內容可透過交互詰問證明為真，但就工作簿中「2022/11/1小沈1500沈慶京」的記錄，仍需要有補強證據，才能證明為真實。

合議庭認為，雖然柯文哲曾回訊息給黃珊珊指沈慶京已給過款項，不要再找沈慶京募款，但沈與柯或民眾黨的金錢往來，還包括指示7名威京集團員工以政治獻金名義給付民眾黨210萬的部分，因此柯告知黃珊珊「小沈已經給過」、「不要再找他」等語，也有可能是指210萬元的部分，難以認定是指沈確實已另交付1500萬元。

判決指出，除柯文哲工作簿紀錄之外，目前仍缺乏確實有完成交付1500萬元賄賂的補強證據，無法認定為真實，因此不另為無罪諭知。

柯文哲 京華城

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