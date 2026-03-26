柯文哲被認定私吞600萬政治獻金未申報 與李文宗兄妹公益侵占6734萬

前民眾黨主席、台北市前市長柯文哲4大案今天宣判，台北地方法院認定柯與親信李文宗、李文娟3人，被控共同公益侵占6734餘萬，其中包括柯文哲與民眾黨的政治獻金及KP演唱會盈餘，其中柯文哲更獨吞了信義房屋創辦人周俊吉妻子、基隆市長謝國樑母親、中泰賓館第三代林命群各自原本要給民眾黨的200萬、共600萬政治獻金，且未向監察院申報。

台北地院指出，柯文哲、李文宗、李文娟共同以：1.以肖像授權收取授權金之方式，侵占柯文哲政治獻金專戶1500萬元；2.以支付木可公司員工薪水名義之方式，共同侵占柯文哲政治獻金專戶賸餘款124萬餘元；3.以木可占KP小物募款所得之柯文哲政治獻金共4133.5萬餘元；4.以木可侵占KP SHOW演唱會盈餘77萬餘元；5.以木可侵占採風情資分析公司所捐給民眾黨之治獻金300萬元。

此外，柯文哲另於2022年台北市長任內且非競選期間，接連侵占周妻周王美文、謝母林曼麗及林命群捐贈給民眾黨三筆政治獻金共600萬元，收款後遲未存入民眾黨政治獻金專戶，也未向監察院申報。

合議庭指出，在法律制度上，政治獻金並未轉化為候選人得自由支配的私人財產。自不能僅以政治獻金為「捐贈」性質，便認為所有權屬於候選人個人所有，更遑論該政治獻金帳戶名稱尚包含「副總統擬參選人吳欣盈」，非僅柯文哲個人。

因此，無論是依據政治獻金的目的或法規範，候選人之於政治獻金實質上較接近於「管理者」或「受託管理人」的地位，而非完全的所有權人。換句話說，政治獻金是基於特定政治目的而交付，其財產利益的存在是為了支持政治活動的公共目的，而非供受領人個人自由消費或處分，必須受到法定用途的拘束。

合議庭認為，候選人與政治獻金間，在刑法評價上仍具「他人性」，如行為人不僅違反政治獻金法規範，甚至直接將政治獻金置入私人帳戶，將使政治獻金需公開透明、強化監督、避免營利等功能將蕩然無存，無法阻絕不法捐贈、杜絕私相授受與秘密的金權交換。