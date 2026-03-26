應曉薇判15.5年、加保3千萬 應佳妤不談選舉先籌錢：陪媽媽堅持下去
國民黨北市議員應曉薇涉京華城案，今一審被判15年6個月、褫奪公權6年，保證金裁定3000萬元。記者致電給女兒應佳妤問及後續選情、應曉薇狀況等，她說，目前還在籌措保證金，她會陪著媽媽堅持下去。
應佳妤說，她對於判刑結果覺得很遺憾，但還是會繼續加油，陪著媽媽堅持下去，相信公義和正義終究會被看見。媽媽現在人在候審室，明天下午五點前要籌到交保金。
針對後續是否投身選舉？應佳妤說，今天先不談這個，都還在籌措保證金，如果有任何計畫再和大家講。
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