柯文哲重判17年 竹縣議員林碩彥批：司法首例政治獻金入罪化

民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案，台北地院今宣判，柯收賄有罪判17年，褫奪公權6年。民眾黨新竹黨部前副主委、新竹縣議員林碩彥痛批，此判決不僅對柯文哲個人不公，更對台灣司法體系與民主自由造成難以磨滅的重創。

林碩彥表示，根據目前媒體揭露的判決訊息，所謂「定罪金流」竟是匯入民眾黨帳戶的210萬元，而非柯文哲個人的私人帳戶。林碩彥強烈質疑：「如果匯入政黨的合法政治獻金可以被解讀為個人收賄的對價，那這將成為台灣司法史上最危險的先例。」

林碩彥憂心，此例一開，未來所有候選人與政黨所收受的每一分政治獻金，都可能成為執政當局清算政敵的工具。只要執政黨不悅，隨時都能將合法的政黨捐款扣上「貪汙」的帽子。這不僅是司法入罪化，更是對台灣民主法治的公然恫嚇。

林碩彥強調，台灣身為民主國家，司法應是捍衛公平正義的最後一道防線，而非服務特定政治色彩的打手。在缺乏明確個人收賄證據的情況下，僅憑匯入政黨的款項便判處重刑，顯然違背了法律上的「罪疑唯輕」原則與證據裁判原則。

「這不只是柯文哲一個人的審判，這是對台灣民主制度的審判。」林碩彥呼籲社會大眾持續關注後續公布的完整判決書，看清司法如何在政治壓力下轉向，他也將與所有支持者站在一起，捍衛應有的法律權益與民主自由。

林碩彥表示，服務團隊將在判決書全文公布後，深入研究其論法依據。他再次強調，政治可以有立場，但司法不能沒有正義，呼籲各界在此黑暗時刻保持理性，共同守護台灣得來不易的法治價值。