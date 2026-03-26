京華城案一審柯文哲遭判17年 游淑慧籲蔣萬安硬起來做這件事

民眾黨前主席柯文哲等人涉京華城案，今一審宣判，柯被判刑17年、褫奪公權6年；威京集團主席沈慶京被判10年等。台北市議員游淑慧指出，針對京華城案一審判決結果已出爐，對於鼎越開發於去年4月公開承諾「放棄爭議之20%容積獎勵」一事，不應再有法律或程序上的模糊空間。

游淑慧表示，鼎越開發先前對外宣稱會配合取消具爭議的容積獎勵，然而目前竟仍是「等待鼎越補件」。所謂的「補件中」已淪為鼎越規避責任、觀望判決的緩兵之計，呼籲業者應誠信履行承諾，切莫藉故拖延、心存僥倖，立即履行「放棄20%容獎」承諾。

游淑慧說，蔣萬安市府也應展現行政魄力「硬起來」，不應採取被動等待的消極立場。都發局應立即對鼎越下達「最後通牒」，設定補件完成的明確期限；若鼎越持續以技術性手段延宕，市府應依法行政，主動撤銷該筆20%的不法容積獎勵。

游淑慧指出，法律判決後，後續行政處置是市府的責任。要確保建案最終符合法規額度，蔣市府不能讓公權力在業者的「拖字訣」下被消耗殆盡。